評論 > 社群

名家分享~台灣資訊環境研究中心》台媒 12 檔「千萬級」政論節目 旺中就佔 5 檔

◆ 最熱門節目 TVBS「新聞大白話」及最熱門集團旺中旗下節目常見來賓、立場、觀點相似，以批判民進黨、放大美國負面影響力、關注中國正面影響力為節目主軸
名家分享

名家分享

2025/09/05 13:00

◎ 台灣資訊環境研究中心

台媒 12 檔「千萬級」政論節目：TVBS「新聞大白話」最熱門，單月觀看總數 5,670 萬次，旺中佔 5 檔節目最多，累計觀看總數 7,452 萬次

台媒 12 檔「千萬級」政論節目。（取自貼文）台媒 12 檔「千萬級」政論節目。（取自貼文）

★ 2025 年 7 月 YouTube 觀看總數超過 1 千萬的台媒政論節目共 12 檔，旺中 5 檔最多：「中天辣晚報」「大新聞大爆卦」「全球大爆卦」「頭條開講」「庶民大頭家」累計觀看總數 7,452 萬次

★ 最熱門政論節目：TVBS「新聞大白話」每週一到日 14:00-18:00 播出，7 月觀看總數 5,670 萬次

★ 其他「千萬級」節目：TVBS「少康戰情室」、茂德（東森電視）「關鍵時刻」「57 爆新聞」、三立「新台派上線」「94 要客訴」、亞洲衛視「環球大戰線」

★ TVBS、旺中佔據影片觀看平均數排序前 5：TVBS「新聞大白話」「TVBS 戰情室」、旺中 「民間特偵組」「週末大爆卦」「國際直球對決」

◆ 最熱門節目 TVBS「新聞大白話」及最熱門集團旺中旗下節目常見來賓、立場、觀點相似，以批判民進黨、放大美國負面影響力、關注中國正面影響力為節目主軸

TVBS「新聞大白話」及旺中節目 7 月間常見來賓。圖為前立委郭正亮。（資料照）TVBS「新聞大白話」及旺中節目 7 月間常見來賓。圖為前立委郭正亮。（資料照）

◆ 2024 美選前中共官媒「台灣代表」20 人之中 12 人皆為 TVBS「新聞大白話」及旺中節目 7 月間常見來賓：栗正傑、郭正亮、帥化民、呂禮詩、謝寒冰、賴岳謙、介文汲、張延廷、苑舉正、侯漢廷、李勝峯、董智森

◆ 政論節目是台灣民眾接觸公共議題、形成政治意見主要管道之一，名嘴、網紅、政治人物等節目來賓言論內容應受嚴格檢視，透過節目傳播錯假資訊、資訊操弄、中共宣傳，應負法律及社會責任

本文經授權轉載自台灣資訊環境研究中心 IORG臉書

