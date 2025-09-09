晴時多雲

自由開講》從AIT會顧立雄 論租借東沙戰略意涵

2025/09/09 08:00

◎ 史里

台灣近期政治氛圍動盪，幾起罷免案的結果，使得民進黨在地方與社會層面受挫，政治能量遭到削弱。這些選舉表面上是對個別政治人物的檢驗，但背後卻反映了內耗、民粹與短視，正逐漸蠶食國家治理的能量。

美國在台協會處長谷立言（左），近期與國防部長顧立雄（右）會面。（擷取自AIT臉書）美國在台協會處長谷立言（左），近期與國防部長顧立雄（右）會面。（擷取自AIT臉書）

然而，就在內政紛擾之際，美國釋放了不同尋常的訊號。美國在台協會處長谷立言近期會見國防部長顧立雄，並與國民黨部分立委會談。這不只是例行交流，而是明確提醒：台灣的國防預算與國會運作，已牽動整個印太安全。美國不願見到台灣陷於空轉，成為戰略防線的缺口。

在二○二三年八月，美國前參議員顧問 Boris Ryvkin 曾投書英國《每日電訊報》，建議美國應與台灣協商，租借東沙群島並建立基地。雖然這並非官方政策，但卻揭示一個真相：台灣的安全並非孤立，而是與國際航道、全球秩序緊緊相連。

東沙雖小，卻位於南海北端，扼守要道。若能成為台美合作象徵，其意義將不僅是軍事基地，更是集體安全的保證。國際社會在觀望，期待台灣成為可靠夥伴，而非陷於內部政治的無止境消耗。

東沙島距台灣本島約444公里，位於南海北端，扼守要道。（資料照，中山大學教授陳慶能提供）東沙島距台灣本島約444公里，位於南海北端，扼守要道。（資料照，中山大學教授陳慶能提供）

台灣人必須明白，走向中國就是與世界民主陣營為敵；走向民主同盟，才是維繫自由的唯一道路。國民黨若繼續阻擋國防及親中，混亂內政，只會喪失國際信任。

既然如此，賴政府為何不趁此機會，真心考慮將東沙群島租借給美國？這不僅能讓雙方得利，也能對中國形成有效嚇阻。東沙或許只是小島，卻可能是台灣走向大戰略的鑰匙。

（作者為台南市市民）

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書