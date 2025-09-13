晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》散播台灣民主失敗論 嚴防中共資訊戰

2025/09/13 20:00

◎ 葒燁

台灣資訊環境研究中心（IORG）最新報告指出，中共在總統賴清德上任後，持續推動「台灣民主失敗論」資訊戰，透過網路與媒體系統性操作，企圖削弱台灣民眾對民主制度的信任，並加劇社會分裂。

自由開講》散播台灣民主失敗論 嚴防中共資訊戰中共持續推動「台灣民主失敗論」資訊戰，透過網路與媒體系統性操作。（取自台灣資訊環境研究中心IORG臉書）

報告指出，2025年上半年，中共相關訊息的傳播熱度幾乎是2024全年兩倍。其中，「426國民黨戰獨裁集會」當天的傳播強度更創一年半新高，顯示中共善於捕捉台灣社會矛盾，並加以放大。所謂「民主失敗論」並非明說台灣民主失敗，而是透過「民主退化」、「民進黨獨裁」、「綠色恐怖」等標籤，塑造台灣民主制度已淪喪的印象，甚至將賴清德描繪為「希特勒化」領袖。

IORG指出，中共還會挪用台灣在野黨的政治語言，形成「語言污染」效果：在野黨監督可能被誤解為「與中共唱和」，而執政黨則因敵我意識而對批評敏感，導致民主辯論與制衡機制受到侵蝕。這種策略加劇了社會對立，也讓外部勢力操弄更為容易。

自由開講》散播台灣民主失敗論 嚴防中共資訊戰今年4月26日國民黨舉辦戰獨裁集會，當天的傳播強度更創一年半新高。（取自台灣資訊環境研究中心IORG臉書）

研究同時指出，政治效能感低、對民進黨不滿或對中國抱有認同的人群，是中共資訊戰的主要操作對象。一旦被滲透，容易成為社會裂痕的放大器。

中共「台灣民主失敗論」並非單一事件，而是長期、系統性的資訊戰工程，其目的不是推翻台灣民主，而是讓社會對民主失去信心、對政治失去耐心、對彼此失去信任。唯有看清這場認知戰本質，台灣才能守護得來不易的民主。

（作者為時事評論員）

