矢板明夫觀點》強人的長生夢與割不完的韭菜？！

本來以為這三個人會談一些「如何對付美國」等天下大事。沒想到，竟然是在酒桌上常聽到的科技八卦。不過，由此可知，幾位獨裁者今天最想要的，和當年的秦始皇一樣，是「長生不老」。

◎矢板明夫



今天（0903）在北京天安門廣場上舉行了二戰結束 80週年閱兵。中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩同框現身。三人並肩步行登上天安門觀禮台期間，一段被直播收錄的對話意外成為焦點。

習近平和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突提到器官移植、長生不老。（美聯社）

三人在翻譯的陪同下，邊走邊交談，氣氛顯得很輕鬆。金正恩先稱很高興再度見到習近平，習近平亦回應「很久沒有見面」。隨後對話聲音一度消失，但在談到年齡時，聲音再度清晰。傳譯員轉述普廷的話稱：「隨着生物科技發展，器官會不斷移植，人會越活越年輕，甚至能長生不老。」習近平隨即表示很難預測，指本世紀人類可能「可以活到 150 歲」。

請繼續往下閱讀...

本來以為這三個人會談一些「如何對付美國」等天下大事。沒想到，竟然是在酒桌上常聽到的科技八卦。不過，由此可知，幾位獨裁者今天最想要的，和當年的秦始皇一樣，是「長生不老」。

習近平今年72歲，如果能活到150歲的話，大概是2103年。中國國家主席的任期限制已經被取消，照現在這種大量排除異己、不設接班人的模式繼續維持下去，習近平還可以再當78年國家主席。如果習近平夢想成真，多災多難的中國人民，還要在其黑暗統治下度過將近一個世紀的時光。

不過，這幾天在媒體畫面上看到的習近平，印堂發黑、步履蹣跚，好像健康狀況不佳。從去年就開始頻頻傳出的「中風」說法，似乎也不是空穴來風。

中共總書記習近平高調大閱兵，在媒體畫面上也讓人看到他，印堂發黑、步履蹣跚，好像健康狀況不佳。（路透）

三位獨裁者統治的國家，人權不受尊重，民眾被稱為「韭菜」、「人礦」。聽到三個人在交談中，提到了「器官會不斷移植」這幾個字，讓人細思極恐。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法