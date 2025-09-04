林修民 半導體看天下》中國閱兵之後 半導體競爭將越演越烈

川普話鋒一轉，在文章的最後寫下「請代我向正在密謀對抗美國的普廷和金正恩，致上最誠摯的問候」。

◎ 林修民

美國政府在8月29日公告，將撤銷對韓國晶片製造商三星、SK海力士的「經認證終端用戶」（VEU）授權，引起中國政府的抗議，但當時美國卻沒有馬上對台灣的台積電開刀，引起筆者的好奇，原來美國也會撤台積電的授權，但直到9月2日才通知台灣。可以說、這措施就是美國針對中國9月3日天安門閱兵不克出席所送的紅包。

美國公布三星電子、SK海力士未來若在中國境內採購美製半導體設備，不再享有自動豁免，引起中國政府的抗議。（彭博檔案照）

議。（彭博檔案照）

因為韓國那兩家廠商，特別是海力士在中國的無錫廠區幾乎佔他們全公司總產量的40 %，相較於台積電這種在中國不到5%營收，除非美國是針對韓國而來，不然實在沒有道理為什麼同樣都是危害美國的國家安全，重要的被管制，反而輕微的台灣得以逃掉？

答案揭曉，美國不是不撤台資廠的執照，是故意選在中國9月3號閱兵前一天發佈，這根本就是刻意跟中國示威。

川普總統在中國閱兵之後在社群媒體發表文章，文末也表達祝賀「願習近平和偉大的中國人民擁有一個美好且長久的慶祝日」，不過他話鋒一轉，在文章的最後寫下「請代我向正在密謀對抗美國的普廷和金正恩，致上最誠摯的問候」。

中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩（右）3日在北京閱兵前同台亮相。（法新社）

關於半導體設備的出口管制，其實源自於美國外國直接產品規則（FDPR），這項規定是含有美國技術的設備在一定比例底下都必須申請管制，而之前不管是韓國或者是台灣所申請的VEU，可以免去每年申請的麻煩。

FDPR規定了美國以外，全球使用美國技術的範圍，其內容主要是在美國EAR第734條中，其中b項（國家安全）、c項（衛星與太空技術）、d項（軍用品）、e項（實體清單）、h項（先進運算）與i項（超級電腦）為全球適用。

自由人權與恐怖極權陣營的半導體較量，將會越來越烈。圖為習普金率領的極權同盟走向天安門城樓。（美聯社）

但f/g項（俄羅斯與白俄羅斯）、j項（伊朗）卻是直接限定了國家類別的外國直接出口管制，中國雖然沒有像俄羅斯與伊朗一樣有獨立的項目規定，但在實體清單中絕大多數關於半導體的廠商都是中國，如今這三個國家在閱兵合照直接跟美國示威，引來美國總統撰文對嗆。

自由人權與恐怖極權陣營的半導體較量，將會越來越烈。

（作者為科技專欄作家）

