劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎王銘崇醫師來到照護線上。

王銘崇醫師：大家好，我是高雄長庚血液腫瘤科王銘崇醫師。

劉育志醫師：請問瀰漫性大B細胞淋巴瘤好發在哪些族群？

王銘崇醫師：在台灣，瀰漫性大B細胞淋巴瘤主要好發的年齡大概是在60到65歲。高風險群的病人包括有一些病毒感染，譬如說EB病毒的感染，或者是HIV病毒的感染，還有一些是免疫低下的病人，包括有一些風濕免疫科的疾病。

劉育志醫師：請問瀰漫性大B細胞淋巴瘤的症狀有哪些？

王銘崇醫師：瀰漫性大B細胞淋巴瘤可能長在全身所有有細胞的位置，比較常見的大概就是在淋巴結腫大，有六成是在脖子上，當然有一些是在非淋巴結的器官上面，譬如說包括腦部、胃、骨髓、脾臟、肝臟等等。除了局部的症狀以外，可能還會有一些全身性的症狀，包括體重減輕、發燒、皮膚癢、盜汗等等。

劉育志醫師：請問要如何確定診斷瀰漫性大B細胞淋巴瘤？

王銘崇醫師：切片檢查是非常重要的部分，因為有了切片檢查才會有正確的病理報告。接下來我們就是要做分期，或者是分他的危險因子，包括了抽血、影像學的檢查，全身的正子攝影掃描，對於瀰漫性大B細胞淋巴瘤來說，是非常重要的檢查。

劉育志醫師：請問目前的第一線治療方案為何？

王銘崇醫師：目前標準的治療就是單株抗體加上化學治療。如果是比較早期的，痊癒的機會有90％，但是如果比較晚期的，痊癒的機會可能降到了40％。但是整體而言，如果可以接受標準完整的治療，整體的成功率大概是在六成左右。

劉育志醫師：如果疾病復發，臨床上會採取何種治療策略？

王銘崇醫師：如果年紀比較輕，考慮的就是做自體幹細胞移植。但是可以接受自體幹細胞移植的病人比例不高，所以有一些病人他就得要接受其他的藥物的治療。新的療法分四大類，第一大類是新的單株抗體的治療，第二大類是所謂的ADC，第三大類就是雙特異性抗體，第四大類就是CAR-T的治療。

劉育志醫師：請問CAR-T治療適合用在哪些族群？

王銘崇醫師：目前在台灣的CAR-T治療，是使用在不適合造血幹細胞移植的病人，或者是造血幹細胞移植復發之後，或者是第三線以上的病人。

劉育志醫師：請問在進行CAR-T治療前有哪些準備事項？

王銘崇醫師：所謂CAR-T的治療，就是把病人自己本身的T細胞收集下來。如果越早收集，效果就會越好。我們會希望能夠在二線治療的之前，就考慮把病人的T細胞收集下來，一旦復發，就可以趕快去做CAR-T細胞的製造，也可以增強CAR-T細胞毒殺的能力。

劉育志醫師：請問CAR-T治療在瀰漫性大B細胞淋巴瘤的治療成效？

王銘崇醫師：大概有50％的病人，在以前認為說是藥石罔效的病人，（透過CAR-T治療）有40％，它可以讓這些細胞完全消失掉，所謂的完全緩解。

劉育志醫師：請問醫院可以提供患者哪些支持與資源？

王銘崇醫師：現在很多醫院都有癌症中心，會有不同的個管師，個管師可以提供病人相當多的協助，包括治療上實質的協助、心靈的支持，甚至包括費用、保險方面的諮詢。也有一些網路上的平台，在介紹這些惡性淋巴瘤，或者是一些病友他們的分享。其實最大、最大的支持，是要跟病人講清楚，他為什麼不用開刀，不是因為不能開刀，讓他免於恐懼。我也常跟病人講，瀰漫性大B細胞淋巴瘤，雖然是第三期、第四期，它不叫末期，它叫晚期。治療痊癒的機會，在以前大概是三到四成，現在我們朝向超過一半以上的病人，希望能夠治癒成功，讓病人免於恐懼，對病人來講，是最大最大的幫助。

王銘崇醫師：CAR-T的治療，有四成到一半的再復發的病人，可以得到痊癒的機會。這樣的療法，對瀰漫性大B細胞淋巴瘤的治療，是非常非常的有前景。

劉育志醫師：感謝王醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰。

王銘崇醫師：掰掰。

本文經授權轉載自【照護線上】CAR-T治療突破復發困境，瀰漫性大B細胞淋巴瘤治療解析

