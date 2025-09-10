晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》拆除公館圓環 一場政策豪賭

2025/09/10 08:30

◎ 黃柏森

臺北市政府近日宣布將於9月13日開始拆除公館圓環，改為十字路口並填平公車專用地下道。從3月蔣萬安市長和李四川副市長宣示要拆除圓環起，這議題便持續引發討論與質疑至今。市府5月以300萬元招標找廠商評估本案，卻在期末報告都還沒完成前就急著動工，不免讓人更加疑惑。

臺北市政府宣布將於9月13日開始拆除公館圓環、填平地下道。（資料照）臺北市政府宣布將於9月13日開始拆除公館圓環、填平地下道。（資料照）

公館圓環在2024年共有69件受傷車禍，確實是臺北市事故數最高的路口。不過剛開始市府對拆除公館圓環的論述，似乎就停在這裡：擦撞事故很多，所以要拆了它。

交通局在說明會被大家質疑後陸續補充調查，表示多數車輛不照標線指示行車（汽車5成、機車6成），因此不能維持圓環路型。然而，為何在公館圓環不愛照著標線走的駕駛比例如此高？這真的要全怪在駕駛人身上，還是目前的導引線其實也不太合理？

本案顯現出臺灣在交通議題上的弊病：看到問題就想直接快速找到一個解決方案，而沒有針對問題的成因進行拆解分析。這種手段與目的之間的連連看賭局在臺灣的公共議題比比皆是：如果幸運賭對那就是今上神勇，賭錯的話勉強補救，反正民眾很快就忘了。

時常有人以中國公共建設的高效率，來批判臺灣相對地曠日廢時。民主國家之所以需要完備建設前程序，是為了證明其必要性，納入民眾意見，確保方案在適當風險下有所效益，而這些流程理應會使民眾更認同建設本身，提高後續的效率與品質。

自由開講》拆除公館圓環 一場政策豪賭公民團體反對強拆公館圓環，並將抗議布條掛上地下道的圍欄。（資料照）

但臺灣許多政治人物忽視了制度背後隱含的精神，依然以人治、威權的心態決定公共建設的走向。於是說明會開完，報告審查完，有疑慮的民眾依舊不服氣，政府又可以藉由支持群眾抱怨進度緩慢的壓力，迴避來自各方的檢視。

或許公館圓環拆除可以提升安全，或許填平地下道對公車的影響沒有那麼嚴重。這幾個月來看到市府努力找專家、找論述來自圓其說，可惜的是，在3月正副市長發文使府內必須「貫徹長官意志」時，整個議題早已被蒙上了一層陰影。

（臺大研究所學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書