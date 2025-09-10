自由開講》拆除公館圓環 一場政策豪賭

◎ 黃柏森

臺北市政府近日宣布將於9月13日開始拆除公館圓環，改為十字路口並填平公車專用地下道。從3月蔣萬安市長和李四川副市長宣示要拆除圓環起，這議題便持續引發討論與質疑至今。市府5月以300萬元招標找廠商評估本案，卻在期末報告都還沒完成前就急著動工，不免讓人更加疑惑。

臺北市政府宣布將於9月13日開始拆除公館圓環、填平地下道。（資料照）



公館圓環在2024年共有69件受傷車禍，確實是臺北市事故數最高的路口。不過剛開始市府對拆除公館圓環的論述，似乎就停在這裡：擦撞事故很多，所以要拆了它。

交通局在說明會被大家質疑後陸續補充調查，表示多數車輛不照標線指示行車（汽車5成、機車6成），因此不能維持圓環路型。然而，為何在公館圓環不愛照著標線走的駕駛比例如此高？這真的要全怪在駕駛人身上，還是目前的導引線其實也不太合理？

請繼續往下閱讀...

本案顯現出臺灣在交通議題上的弊病：看到問題就想直接快速找到一個解決方案，而沒有針對問題的成因進行拆解分析。這種手段與目的之間的連連看賭局在臺灣的公共議題比比皆是：如果幸運賭對那就是今上神勇，賭錯的話勉強補救，反正民眾很快就忘了。

時常有人以中國公共建設的高效率，來批判臺灣相對地曠日廢時。民主國家之所以需要完備建設前程序，是為了證明其必要性，納入民眾意見，確保方案在適當風險下有所效益，而這些流程理應會使民眾更認同建設本身，提高後續的效率與品質。

公民團體反對強拆公館圓環，並將抗議布條掛上地下道的圍欄。（資料照）





但臺灣許多政治人物忽視了制度背後隱含的精神，依然以人治、威權的心態決定公共建設的走向。於是說明會開完，報告審查完，有疑慮的民眾依舊不服氣，政府又可以藉由支持群眾抱怨進度緩慢的壓力，迴避來自各方的檢視。

或許公館圓環拆除可以提升安全，或許填平地下道對公車的影響沒有那麼嚴重。這幾個月來看到市府努力找專家、找論述來自圓其說，可惜的是，在3月正副市長發文使府內必須「貫徹長官意志」時，整個議題早已被蒙上了一層陰影。

（臺大研究所學生）

