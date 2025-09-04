晴時多雲

名家分享~馮睎乾》關於閱兵，學校應該教什麼？

名家分享

名家分享

2025/09/04 19:00

◎ 馮睎乾

昨天（0903），中共搞了一場所謂「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵，邀請普廷、金正恩兩大獨裁者觀禮，加上習近平，這樣的「反法西斯」聯盟實在太有說服力了。為了這場盛大的軍事宣傳，聞說北京懸掛超過20萬面紅得扎眼的國旗，還排練了好幾個月，令市內百姓苦不堪言。

中共領導人習近平（前排中）和俄羅斯總統普廷（左）、北韓領導人金正恩（右）並肩走向天安門城樓，參與閱兵活動。（美聯社檔案照）中共領導人習近平（前排中）和俄羅斯總統普廷（左）、北韓領導人金正恩（右）並肩走向天安門城樓，參與閱兵活動。（美聯社檔案照）

例如：坦克晚上在北京街上行駛，隆隆作響，還有軍人步操的聲音，都把人吵得翻來覆去睡不着。住在長安街的某些人更慘，連自家房子也成了「牢房」——居民竟被禁止走出陽台，以免洩漏排練過程。到了這幾天，閱兵沿線的學校、飯店和公司都要關閉。地鐵停運，行車須改道，北京市中心交通幾近癱瘓。

可我想不通的是：紀念抗戰結束，又何必大閱兵呢？一邊炫耀解放軍新型武器，威嚇跟中共競爭或對抗的國家，一邊高喊「和平發展」，未免有點精神分裂。從前周武王偃武修文（就是「和平發展」），很簡單，只是「歸馬于華山之陽，放牛于桃林之野」（《尚書・武成》），即「把戰馬送返華山之南，軍用的牛也放到桃林的曠野」，以示戰爭結束，不再需要牛馬征戰。

閱兵大日子，學校應趁此教育孩子《國語》首篇「祭公諫征犬戎」。（取自貼文）閱兵大日子，學校應趁此教育孩子《國語》首篇「祭公諫征犬戎」。（取自貼文）

中共不是喜歡把「中華文化偉大復興」掛在嘴邊嗎？如果真心想復興中華文化，學校就應該趁此閱兵大日子，教一教《國語》首篇「祭公諫征犬戎」了（也收錄於《古文觀止》）。這是從前每個讀書人都唸過的經典名篇，宗旨正是「耀德不觀兵」——「觀兵」即展示軍力以威懾他國，「觀」在這裏解作「展示」，不是「觀看」。　

話說周穆王打算出兵征伐犬戎，祭公謀父便勸諫說：「不行啊。先王是靠彰顯德行來治理天下，不是靠炫耀兵力的。兵器應當藏起來，只在適當時機動用，才能震懾別人；若只拿來展示，就是濫用，這樣是嚇不到人的。」（原文：「不可。先王耀德不觀兵。夫兵戢而時動，動則威；觀則玩，玩則無震。」）

隨後祭公謀父又苦口婆心講述先王怎樣待民：「懋正其德而厚其性，阜其財求而利其器用，明利害之鄉，以文修之。」大意說，先王勉力於端正百姓德行、讓他們豐衣足食，又能善用物資，令人民富有，並清楚指明利害所在，用禮樂教化百姓。

所謂「耀德」，以現代大白話解釋，即切實改善人民的教育和生活——這才是華夷咸服、萬邦來朝的治國大格局。相較之下，「觀兵」就低級得多了。當然，特區政府那個所謂「弘揚中華文化辦公室」，是決不懂亦不敢「弘揚」這道理的。

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

