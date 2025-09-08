自由開講》開球被取消又如何？ 少棒價值在孩子的成長

◎ 蔡清華

根據報載，甫榮獲美國威廉波特世界少棒聯盟冠軍的台北東園少棒隊在美國大聯盟運動家主場賽事觀戰時，總教練賴敏男原應邀擔任開球嘉賓，卻因運動家即將搬到內華達州的拉斯維加斯，由於東園國小係在冠亞軍戰以7:0擊敗內華達州代表隊，球隊高層恐因此引起該州介意，乃於開賽前一刻取消開球，此舉引起輿論譁然，球迷批評該隊管理階層太沒有「運動家」的精神了！

北市東園國小棒球隊總教練賴敏男（前），率隊勇奪威廉波特世界少棒大賽冠軍。（資料照）

此事勾起筆者2010年陪同高雄市復興國小少棒隊代表亞太區參加威廉波特世界少棒大賽的往事。

當年出賽前的戰力評估顯示復興國小實力雄厚，極有可能奪冠。依當時世界少棒聯盟的慣例，冠軍隊伍可望獲邀參訪白宮、甚至獲美國總統接見。因此，啟程前即將旅程規劃至美國首都華盛頓特區，並去拜訪當時已轉任華盛頓國民隊先發投手的王建民。

復興小將在國際組賽事中連續以懸殊比數輕取中東與非洲隊、加拿大隊、拉丁美洲隊之後，面對日本隊爭取國際組的冠軍。可惜的是，小球員過於緊張，於延長賽第七局以2:3落敗，僅以第三名作收。

高雄市復興國小少棒隊2010年出征，12位戰將與1996年冠軍教練何通宇（後排右一）前進威廉波特拿下季軍。（資料照）

當復興小將們在賽後噙著眼淚於場地中央列隊向觀眾敬禮致謝後，只見小將們（包括教練）紛紛從口袋中掏出塑膠袋，抓起一把球場的紅土裝入袋中，以便㩦回台灣留念，當時畫面頗有日本甲子園冠軍賽之氛圍，極為感人。

想不到此舉經中央社報導之後，引起當時農政單位-行政院農委會動植物防役檢疫局（簡稱防檢局）的注意！原來當時北美洲火蟻肆虐，各國農政單位均嚴陣以待，防堵這些火蟻有入境的可能。防檢局的官員與高雄市政府教育局聯絡，轉告筆者務必要求小將們在美國境內棄置這些紅土，切匆㩦帶入境，以免受罰。甚至連前一年榮獲亞軍的桃園市龜山國小少棒隊球員們㩦回的紅土也悉數被防檢局蒐出、沒入並銷毀！

賽後，小將們雖未贏得冠軍，但筆者仍主張依原先計畫造訪華盛頓特區。一路上苦思如何開口讓這群原本躊躇滿志、後來卻遭逢人生第一次重大挫敗的小球員將威廉波特球場的紅土丟棄！

到了國民隊的球場，該隊在大聯盟30支球隊中算是中小市場的球隊，但是誠意十足，除了球隊高層親自接見外，並派出台灣籍的工作人員導覧。雖然球場正在整理、施藥，無法讓小球員進入，而且王建民恰巧移至佛羅里州的訓練基地療傷復健，不克現身歡迎小將們，不過他還是特別錄製影片，在球場的大銀幕上熱烈歡迎復興小將們，鼓勵他們不要被一次的挫折所打敗，再接再厲！

最後，筆者與領隊、教練團帶領小球員來到國民隊的牛棚，依著投手板圍成圓圈，將威廉波特的紅土灑在投手丘周邊的地上，宣示日後努力邁向大聯盟一顯身手的決心，並再次藉由中央社的報導，解除農政單位的疑慮。

回到台北市東園國小少棒隊的此番遭遇，固然令人憤慨，但終究每一個國家、每一支球團，都有其市場與利益的考量，不可能全然脫離民意的壓力。與其心生遺憾，不如把這段經歷視為一堂更深刻的教育課。因為少棒的價值，從來不只在於冠軍與榮耀，更在於讓孩子們有機會走上世界的舞台，親身體會競爭、學習承受壓力，建立宏觀的視野，並由此思索未來是否要邁向職業棒球之路。對這些小將而言，能在大聯盟的殿堂中留下足跡，本身就是一份無可取代的寶藏。

少棒不是終點，而是一扇窗，讓孩子們相信自己的能力，望見未來的自己，建立健全的世界觀。

