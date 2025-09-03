晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》一場忘恩負義的挑釁～看中共的大閱兵

可是這次閱兵，北京卻結合了俄國、北韓、白俄等不入流的國家，向美國、台灣等自由世界張牙舞爪，極盡恐嚇威脅之能事，這是道地的忘恩負義。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/09/03 20:10

◎ 曹興誠

今天（9月3日）中共以「紀念抗戰勝利80週年」的名義舉辦大閱兵，動機邪惡。

中共以「紀念抗戰勝利80週年」的名義舉辦大閱兵，動機邪惡。（翻攝直播）中共以「紀念抗戰勝利80週年」的名義舉辦大閱兵，動機邪惡。（翻攝直播）

對日抗戰是國民黨軍打的，中共只在後面扯後腿，趁機壯大自己，這誰都知道。

毛澤東曾公開感謝日本侵華，讓他們有機會背後插刀，打敗國民黨，控制了中國。所以紀念抗戰勝利，中共第一個要感謝的，應該就是日本軍閥。

日本軍閥之所以戰敗投降，全因美國投了兩顆原子彈。否則國、共兩黨過去想戰勝日本，絕無可能。

所以中共紀念對日戰爭的勝利，更要感謝的，當然是美國。

中共國成立後的30年間，倒行逆施，文革後中共國經濟已經崩潰。

後來靠美、日、台、港及自由世界的投資，給他們提供了資金、技術、管理，並協助他們外銷，中共國經濟才有近四十年的快速成長。

中共國今天有了不錯的國力，應該要深深感謝自由世界及台灣。

可是這次閱兵，北京卻結合了俄國、北韓、白俄等不入流的國家，向美國、台灣等自由世界張牙舞爪，極盡恐嚇威脅之能事，這是道地的忘恩負義。

這次閱兵，北京卻結合了俄國、北韓、白俄等不入流的國家，向美國、台灣等自由世界張牙舞爪。（法新社）這次閱兵，北京卻結合了俄國、北韓、白俄等不入流的國家，向美國、台灣等自由世界張牙舞爪。（法新社）

中共的兵力，顯示背後投入了龐大資源。這些資源是無數中國百姓近四十年胼手胝足辛辛苦苦賺出來的血汗錢。中共不把這些錢用來改善百姓生活，卻窮兵黷武，挑撥仇恨，把百姓拖去和自由世界對抗，這是對百姓的忘恩負義。

1989年東德共產政權在10月7日舉辦了大閱兵，其後因債台高築，財政破產，1990年10月3日就被西德合併，距離大閱兵不到一年。

中共現在也是債台高築，內政、外交危機重重；習近平想藉閱兵「安內攘外」，很可能就步上東德的後塵，讓中國快速走向後中共的時代。

愚蠢的台灣人，如「館長」，會被中共的閱兵嚇傻；但我們抗共保台的志工，都知道中共經濟發展已是強弩之末，以後還想要挑釁美國及自由世界，必定自取滅亡。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書