自由開講》遏止抖音、小紅書滲透 政府不能束手無策

中共對台灣的認知戰，抖音、小紅書扮演著重要的角色。隨著台灣青少年人手一支手機，抖音、小紅書深入青少年的生活，影響巨大。如何遏止抖音繼續放毒，賴政府應該趕緊拿出辦法來。

抖音（TikTok）、小紅書已深入青少年的生活。（路透檔案照）

其實幾年前，基於國安及資訊外洩等顧慮，許多國家已局部查禁抖音（Tik Tok），臺灣也已限制政府機關不得使用。但這並沒有限制其發展，抖音、小紅書進攻青少年市場，幾年下來，對台灣青少年的洗腦及思想滲透已到了相當嚴重的地步。

小英政府時期，政策偏左派，與美國同步，強調言論自由，不主張嚴禁抖音，認為因應中共的認知戰，根本的做法就是加強國人的辨識能力，只要認出是假訊息，就能不受影響。同時，中共既利用這種短影音來放毒，我們也可大量製作短影音去清毒。

很可惜，幾年下來，台灣產製的短影音實在不足，即便有一些優質的梗圖出現，但實在無法在台灣青少年間普及。徒任抖音、小紅書夾帶著意識形態的滲透，席捲台灣青少年市場，造成思想及認知的偏差，以致青少年普遍對台灣政局冷感，和十年前的太陽花世代截然不同。。

以這次公民大罷免行動來說，曹興誠就指出，幾乎都是三十幾歲已經就業的社會人士參與，很少看到二十幾歲的在學青年參與。照理說青年學生最具有理想性才對，但卻對台灣冷漠，反而對抖音、小紅書奉為崇高的共產主義產生幻想，從多所學校紛紛出現共產黨，就可看出這股趨勢。

「台灣校際共產黨聯合會」設有主席、決策委員會和獨立委員會，有建中共產黨、永春共產黨、成功高中共產黨、板中共產黨等參與其中。（資料照，圖擷取自IG）

如果說抖音、小紅書正在放毒，但這病毒對已具抵抗力的成年人影響有限，所以政府無須限制；但眼見病毒已侵蝕到抵抗力不足的青少年甚至兒童，那做父母的若還不促其就醫，就未免失職。早幾年也嚷著鼓勵民間製作短影音回擊，等於是要為孩子補充營養品、提高抵抗力，然而成效不彰，到現在其實已然緩不濟急。

幾個月前，賴清德總統稱中國為 “境外敵對勢力”，民間一片叫好，賴總統民調支持度大幅提升。既認同中國是敵人，那麼敵人來放毒，怎麼不呼籲大家提高警覺呢？

如果說全面查禁太嚴重，那麼在校園舉辦一些 “辨識抖音病毒”的演講、辯論或作文比賽，或由總統發布一篇“告青年學生書”…總可以吧?

總之，提高青少年對抖音的病識感，已經不能再拖了，再拖下去就要病入膏肓了，其實自從美國川普總統回鍋後，政策全面傾右，台灣也正從小英政府的傾左氣氛慢慢在向右轉，只是賴政府的調適速度仍嫌太慢，引起民間不耐；加上受到民間大罷免失利的影響，賴總統民調支持度嚴重下滑。這時候針對抖音採取些新措施，或許正是一劑有效的止瀉劑。都宣稱中國為敵對勢力了，眼見敵人來放毒，賴政府又怎麼能束手無策呢？

（作者是作家、資深媒體人）

