自由開講》高鐵「指定車次自由座」 恐讓北漂族節日滯留

◎北漂

台灣高鐵推行「指定車次自由座」，本意是改善秩序，但在清明、端午、中秋、過年等節日超尖峰時段，恐怕讓許多南部北漂旅客回家變成奢望。

每逢假期南部北漂的遊子要返鄉，台灣高鐵的車票熱賣。（資料照）



以往，即使買不到對號座，乘客仍可搭自由座，雖然一路站著，也能趕在節日前夕返鄉。新制上路後，自由座班次被鎖定，一旦售罄，乘客可能要等到深夜離峰班次才能上車。對學生、勞工或臨時返家的旅客而言，這無異於懲罰。

請繼續往下閱讀...

自由座本是公共運輸的「安全閥」，保障基本返鄉權利。高鐵應增加節日尖峰自由座、調整班次或引進區間列車，而非限制乘客選擇。

高鐵董事長史哲說明未來高鐵推出「指定車次自由座」新措施。（高鐵公司提供）

管制乘客，誰不會？談何高明？請問管制後，乘客如何回家？高鐵不是少數人的特權，而是全民交通命脈。新制應暫緩，聽取民意，提出合理方案，讓所有人都能安心回家過節。交通部也應介入監督，避免公共運輸功能階級化。

（作者為服務業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法