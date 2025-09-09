晴時多雲

自由開講》高鐵「指定車次自由座」 恐讓北漂族節日滯留

2025/09/09 09:30

◎北漂

台灣高鐵推行「指定車次自由座」，本意是改善秩序，但在清明、端午、中秋、過年等節日超尖峰時段，恐怕讓許多南部北漂旅客回家變成奢望。

自由開講》高鐵「指定車次自由座」 恐讓北漂族節日滯留每逢假期南部北漂的遊子要返鄉，台灣高鐵的車票熱賣。（資料照）

以往，即使買不到對號座，乘客仍可搭自由座，雖然一路站著，也能趕在節日前夕返鄉。新制上路後，自由座班次被鎖定，一旦售罄，乘客可能要等到深夜離峰班次才能上車。對學生、勞工或臨時返家的旅客而言，這無異於懲罰。

自由座本是公共運輸的「安全閥」，保障基本返鄉權利。高鐵應增加節日尖峰自由座、調整班次或引進區間列車，而非限制乘客選擇。

高鐵董事長史哲說明未來高鐵推出「指定車次自由座」新措施。（高鐵公司提供）高鐵董事長史哲說明未來高鐵推出「指定車次自由座」新措施。（高鐵公司提供）

管制乘客，誰不會？談何高明？請問管制後，乘客如何回家？高鐵不是少數人的特權，而是全民交通命脈。新制應暫緩，聽取民意，提出合理方案，讓所有人都能安心回家過節。交通部也應介入監督，避免公共運輸功能階級化。

（作者為服務業）

