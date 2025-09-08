晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》賴政府調整戰略 可拉近與人民的距離

2025/09/08 08:30

◎ 小小公務員

賴總統民調自726以來不斷破底，檢討聲浪持續延燒，賴政府也透過內閣改組及試圖黨團改組回應，但似乎仍尚未止血，賴政府與人民的距離是不是越來越遠了？

自由開講》賴政府調整戰略 可拉近與人民的距離726大罷免失利後，總統賴清德的民調下滑。（資料照）

事實上無論是有限的內閣改組，持續逼宮的黨團改組，核能的推進，雖然未必另人滿意，但顯示了賴總統很努力想要回應人民的期待，人民卻不太買單，我突然想要用以下的譬喻。

一個木訥但善良的人（以下簡稱A男）在追求一個女孩，突然有一天女孩變得很冷漠，原來是有一個奸詐但蠻帥的渣男（以下簡稱B男）天天放消息說A男很渣，不但常常劈腿還作奸犯科，結果A男不但沒有積極闢謠，還忿忿不平跟女孩說B男才是愛劈腿跟作奸犯科，妳一定要相信我，過沒多久B男用AI變造了A男跟其他女生約會的影片到處散布，同時在社群建立自己很專情的形象，透過反覆操作，剛好A男又做錯事，女孩開始對A男不耐煩，A男心急一直解釋，結果女孩卻越離越遠，B男也開始趁虛而入。

到底A男要如何逆轉勝重獲女孩的歡心呢？

有幾點可以參考

1、展現誠意：跟女孩好好道歉，承認錯誤並好好解釋這些謠言，把手機紀錄攤開證明自己並給女孩空間不要緊迫盯人。（以公開透明的方式對人民道歉，檢討，負責，給人民思考的時間）

2、展現實力跟熱情：在專業領域展現實力熱情，讓女孩看見。（行政院展現專業並明確讓人民看見，例如關稅談判）

3、用心對待：細節上照顧女孩記得她的小喜好、適時幫忙、給予支持。（給予關稅、水災受傷的人民真正需要的幫助）

4、建立自信：很多「好人」失敗的原因，不是因為不夠好，而是太卑微，透過自信幽默吸引女孩。不要把自己放在渣男的對立面（例如「我比較老實，不像他那樣」），而是展現「我就是一個值得尊重、值得依靠的男人」。（賴政府不要跟藍白比較而是要展現自信與魅力）

自由開講》賴政府調整戰略 可拉近與人民的距離賴政府重整團隊，行政長卓榮泰（中）介紹「行動創新AI內閣2.0」的新成員。（資料照）

5、建立信任感：對謠言不要硬碰硬，快速說明，用行動證明自己並創造與女孩相處的機會讓女孩更瞭解真實的你。（有時候對謠言正面衝撞反而會造成心理防衛，導致部分人民更相信原本的說法，除了迅速闢謠外，政府還要透過其他方式間接證明，另外民進黨應好好經營社群平台，用生活化的方式讓人民認識民進黨）

6、建立支持者：透過共同的朋友或女生信任的人，自然帶出「你其實人不錯」，間接幫你平反。（透過共同的價值，尋求更多非民進黨的盟友，例如不同領域的公民或專家中立的討論各種福國利民的政策讓人民看見）

最後我想說雖然我支持賴總統，但最近行政院的表現難免讓人失望，希望賴總統好好重整隊形面對這困難的局勢，《孫子兵法》：「凡戰者，以正合，以奇勝。」「奇正相生，如循環之無端。」，若大幅調整戰略好好應對，一定還有機會逆轉勝的。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

