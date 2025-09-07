晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》海軍服務40年 期待全民支持國防

2025/09/07 09:30

◎奇異果

與生俱來就是個「愛國家」、「尊敬長輩與師長」的我，骨子裡、皮膚上都含有從軍的成份，雖然後來因為身高不夠不能擔任軍職，但能夠進入軍中擔任行政人員，成為國軍的一份子，也算是老天爺給了我一個從軍報國的機會，對於我的工作我很喜歡，數十年如一日，不改初衷。

自由開講》海軍服務40年 期待全民支持國防榮耀光輝九月天，期待全民都能支持國防、愛護國軍。（作者提供）

時光飛逝，才不過一晃眼的時間，我進入海軍已超過四十個年頭了，我常跟年輕一輩的官兵笑談自己的漫長年資：「軍職服役滿二十年，就符合退伍請領終身俸的資格，那麼我已服務滿四十年，應該可以領兩份終身俸了。」，語畢，大家都笑開顏。

四十年不算短的時間，足以讓一個女孩變成資深熟女，一個剛出生的小孩進入不惑之年，一位初入軍中的菜少尉升任高階將領。我見證過資源落後時期，也看過軍備起飛發展的延續，現在進入資訊與科技發達的年代，我依然存在。我與所有不同時期的官兵，跟隨時代前進的腳步，與時俱進，一起在風雨飄揚與雲霧浮沉中持續精進與發展。

海軍巡弋海疆，圖為今年敦睦遠航訓練支隊「武昌軍艦」（左）、「鄭和軍艦」（右）先前在國內開放參觀。（資料照）海軍巡弋海疆，圖為今年敦睦遠航訓練支隊「武昌軍艦」（左）、「鄭和軍艦」（右）先前在國內開放參觀。（資料照）

年資的累積並不足以讓人欣悅，最令我開心榮耀的是看見著軍服的官士兵，在陽光下、在風雨中執勤的專注與認真，在沒有人看見的海上巡弋海疆，在指揮船隻緊急出港那一瞬間的堅定，與接獲任務，不畏難，不怕苦所顯現出來的軍人風範，以及承擔起責任，勇往直前的決心。

我在一代新人換舊人，每日潮來又潮往，在送舊迎新、老面孔與新人類裡，跟隨他們成長、茁壯，看著過去初入海軍的官兵，多年後因為個人努力，變成成熟穩重的中堅份子，完成階段性任務後解甲歸田，功留國軍，我就備感安慰與欣喜。實際見證軍人的偉大與辛苦，時值屬於軍人的日子九三，愛國支持國軍的我，也期待全民都能支持國防、愛護國軍，讓官兵們在榮耀光輝的九月天及未來的每一天，都能擁有國人的尊重與祝福。

（作者為行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

