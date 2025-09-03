晴時多雲

評論 > 社群

名家分享~汪浩》天安門上的長生不老夢

普廷與習的對話，映照著極權的三重諷刺。首先是權力焦慮：害怕失去位置，所以渴望永生。其次是道德黑暗：器官移植在中國飽受爭議，牽扯人權迫害與血腥黑幕，卻被當成延壽工具。最後是歷史荒誕：他們口中沒有同盟國、沒有民主自由，只有私人的「不老夢」。
2025/09/03 19:00

◎ 汪浩

九三閱兵，戰車轟鳴、飛彈高聳。普廷與習近平並肩立於天安門城樓，卻沒有專注於眼前的軍容，而是低聲談論著：「只要器官移植技術突破，我們都能活到一百五十歲。」

中國辦九三閱兵，習近平臉色發黑，該換什麼器官了？（取自貼文）中國辦九三閱兵，習近平臉色發黑，該換什麼器官了？（取自貼文）

這一句話，勝過千軍萬馬的荒謬。閱兵場上的士兵口號喊得鏗鏘，說隨時準備直奔戰場；然而城樓上的兩位領袖，心中卻在盤算如何戰勝時間、延續統治。所謂「反法西斯勝利紀念」，竟成為極權者自我長生的舞台背景。

普廷與習的對話，映照著極權的三重諷刺。首先是權力焦慮：害怕失去位置，所以渴望永生。其次是道德黑暗：器官移植在中國飽受爭議，牽扯人權迫害與血腥黑幕，卻被當成延壽工具。最後是歷史荒誕：他們口中沒有同盟國、沒有民主自由，只有私人的「不老夢」。

俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩，共同在北京天安門城樓觀看閱兵。（美聯社）俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩，共同在北京天安門城樓觀看閱兵。（美聯社）

閱兵結束，群眾散去，天安門城樓依然矗立。但那一段對話，卻如同黑色幽默，在歷史記憶裡回盪。長生不老或許能延續肉體，卻掩不住政權的腐朽與恐懼。真正不朽的，不是權力，而是人民對自由的追求。

習近平臉色發黑，該換什麼器官了？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

