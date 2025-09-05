林健正專區》從房租飆漲看台灣居住危機 重建「住者有其屋」的政策願景

工商社會的「居者有其屋」的意義在於，隨著工商業發展，大量人口從農村移向城市，居住需求成為新的社會課題。「居者有其屋」讓移入城市的人口有容身之地，不僅滿足基本居住需求，更是現代社會安定繁榮的重要支撐。

◎ 林健正

根據自由時報最新的報導，台灣租金市場出現令人憂心的變化：新北市平均租金突破1.26萬元/月，首次超越台北成為「租金最貴城市」；而行政院主計總處統計更顯示，2025年2月台灣整體住宅租金指數來到108.06，年增2.56%，已連續19個月維持2%以上漲幅。這些數字背後，隱藏著台灣社會正面臨的結構性居住危機。

新北市平均租金突破1.26萬元/月，首次超越台北成為「租金最貴城市」。 （資料照）

耕者有其田 vs 居者有其屋

回顧台灣社會發展脈絡，我們不難發現居住政策與社會穩定的深刻關聯。近代民生主義思想家孫中山提出的「耕者有其田，居者有其屋」主張，正是其民生思想的重要環節，更是不同時代社會安定的核心力量。

農業社會的「耕者有其田」讓耕種的人擁有自己的土地和生產工具，確保每個人都能獲得溫飽，這是農業社會安定的主要基石。當農民對土地擁有所有權時，不僅能激發生產積極性，更重要的是建立了社會的穩定根基。

工商社會的「居者有其屋」的意義在於，隨著工商業發展，大量人口從農村移向城市，居住需求成為新的社會課題。「居者有其屋」讓移入城市的人口有容身之地，不僅滿足基本居住需求，更是現代社會安定繁榮的重要支撐。

新北市外來人口多，社會住宅提高育兒家庭的中籤率，圖為三峽國光二期社宅。（資料照）



從農業社會到工商社會，從「耕者有其田」到「居者有其屋」，孫中山的民生主義思想展現了跨越時代的前瞻性。這不僅是經濟政策，更是社會穩定的根本之道。

當前台灣面臨的租金飆漲問題，本質上正是偏離了「居者有其屋」理念的結果。如果大多數人只能終身租屋，無法擁有自己的居所，那麼社會基礎將變得極不穩定。正如農業社會若無「耕者有其田」必然動盪不安，工商社會若無「居者有其屋」同樣難以長治久安。

新加坡：「居者有其屋」的成功典範

談到「居者有其屋」政策的實踐，新加坡無疑是全球最成功的典範。這個城市國家用實際行動證明了政府有能力、也有責任為公民提供可負擔的住房。

新加坡住宅自有率高達90%，其中80%的公民居住在政府興建的組屋中。透過建屋發展局（HDB）的長期努力，迄2024年新加坡政府累積興建120萬戶組屋，真正實現了「提供可負擔住房是政府對公民的承諾」。

新加坡前總理李顯龍在一次談話中，精準點出了亞洲各地年輕人面臨的截然不同現實。他語帶感慨地說：「如果你在中國，在香港或者臺灣，你問年輕人你什麼時候打算買屋子。他可能以為你是在逗笑他或者是戲弄他，因為他們沒有辦法想得到可以買到屋子，除非是大富豪，新加坡大家買了屋子才結婚吧。」

這段話道出了台灣年輕人面臨的悲哀現實，買房已經從人生規劃變成「不可能的任務」，當有人問及購屋計畫時，年輕人甚至會以為對方在開玩笑。而在新加坡，擁有住房卻是結婚成家的基本條件和社會常態。

新加坡用公有土地興建「組屋」供國民承購承租，約80％國民居住組屋。（彭博檔案照）

新加坡的經驗顯示，當年輕人「買了屋子才結婚」成為常態時，不僅解決居住問題，更建立了家庭形成的穩定基礎。台灣應該學習這種將住宅政策與人口政策結合的整合思維，透過安居樂業來鼓勵年輕人成家立業、生育下一代。

新加坡建國總理李光耀則早在1964年就提出，「我們的新社會，居者有其屋是關鍵」，並將其作為新加坡的基本國策。他深刻認識到，「有恒產者有恒心，只有在新加坡有了不動產，軍隊和士兵才會為了保護自己的財產而戰」。這種將住房政策與國家安全、社會穩定連結的戰略思維，奠定了新加坡長期繁榮的基礎。

李顯龍在談及新加坡住房政策時進一步指出：「在住房方面，多數老年人都擁有自己的組屋，並且早已還清貸款了。他們的組屋可以說是他們的老本。」對一般新加坡人而言，房子是一筆可觀的資產，「居者有屋計畫能保障新加坡公民的晚年生活」。屋主可以利用房子換取養老現金，真正實現居住保障與退休安全的雙重目標。

新加坡組屋制度的成功在於政府大量供應平價住宅，讓一般家庭能夠負擔，將房貸轉化為「定期儲蓄」概念，讓購屋不是負擔，而是資產累積的過程。當房價上漲時，組屋價值增加直接轉化為個人資產增長，最終能支撐退休生活的經濟安全。

租屋族承受的雙重傷害

當前台灣住宅市場存在一個殘酷的現實，房租與房價同步上漲，讓租屋族承受「雙重傷害」。在通貨膨脹環境下，有房者享受房貸實質負擔減輕的好處，房產增值更能對抗通膨；反觀租屋族不僅薪資追不上通膨，還要面對隨房價水漲船高的租金。

更嚴重的是，當房租逐漸接近房貸月付金時，將出現「黃金交叉」現象。租屋族付出接近買房的成本，卻完全無法累積任何資產，這種結構性不公正在創造更大的財富差距。

從經濟本質來看，租屋市場存在根本性的不公平。對房客而言，房租是純粹的生活費用支出，屬於消費財性質，付了就消失；對有自用住宅者而言，付出的房貸卻是儲蓄和資本累積，最終形成可觀資產，甚至能透過「以房養老」變現。

這種「劫貧濟富」的財富轉移機制，本質上是將房客口袋的錢直接轉移到房東口袋，造成消費財到資本財的不對等交換，在通膨推波助瀾下，造成貧者愈貧、富者愈富的馬太效應，揭示了貧富差距和社會不平等的加劇，以及成功者更容易獲得更多機會和資源的現象。

租金補助政策的陷阱

面對租金上漲壓力，政府常見的回應是提供租金補助，但這種政策可能產生意想不到的負面效應。補助資金最終仍流向房東，間接推升整體租金行情；政府投入大量資源，卻無法真正改善租屋族的資產累積困境，甚至可能強化租屋市場依賴，延緩民眾購屋時機。

政府住宅政策應該更有彈性，採取租售並進的「兩條腿」策略，短期提供過渡性租屋解決方案，長期協助民眾累積購屋能力，實現真正的住者有其屋。

回歸「住者有其屋」的核心價值

要解決當前的居住危機，政府必須重新回到「住者有其屋」的政策初衷。租屋應該是人生的中繼站，而非永久狀態。政府的終極目標應該是協助每個國民擁有自用住宅，這不僅是居住權的實現，更是財富累積和社會穩定的基礎。



新北中和、土城再增千戶社宅，土城基地未來建築規劃構想示意圖。（新北城鄉局提供）



具體而言，社會住宅政策可以扮演關鍵的中繼站角色，政府可以創新「先租後買」機制，制定讓年輕人或中低收入戶能先租住社會住宅，並將部分租金轉換為未來購屋頭期款的政策。透過漸進式產權移轉，讓民眾能在長期租賃過程中逐步取得部分產權，最終完全擁有住宅。

其次，政府應該考慮直接興建青年住宅，參考新加坡組屋經驗，政府應積極興建青年住宅，以接近成本的價格提供給結婚生子的首購家庭。將房貸視為「定期儲蓄」而非負擔，讓年輕人透過購屋累積人生第一筆重要資產。

與此同時，政府可以整合住宅與人口政策。台灣面臨少子化危機，居住成本過高是重要原因之一。年輕人如果連基本居住需求都難以負擔，更遑論成家生子。將住宅政策與人口政策整合，透過提供平價住宅來支持家庭形成，是一舉兩得的政策思維。

當年輕夫妻能以合理價格購得人生第一間房，不僅解決了居住問題，更建立了資產累積的起點。這種安全感和穩定性，正是鼓勵生育的重要基礎。

結語：從居住正義到世代正義

租金持續上漲不僅是住宅市場問題，更反映出台灣社會正面臨的世代正義危機。當年輕人發現無論如何努力，都難以擺脫「租屋族」的宿命時，這種絕望感將深刻影響整個社會的穩定與發展。

真正的解決之道，不在於延續當前讓有房者越來越富、無房者越來越窮的惡性循環，而在於重建一個讓每個人都有機會擁有自己住宅的制度。只有當「住者有其屋」不再是口號，而是具體可實現的政策目標時，台灣才能真正解決居住危機，實現世代間的公平正義。

政府應該認知到，在房租與房貸即將黃金交叉的時刻，繼續放任租屋市場的財富轉移機制，無異於選擇加深社會不平等。現在正是重新思考住宅政策、回歸「住者有其屋」核心價值的關鍵時刻。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

