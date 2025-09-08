晴時多雲

投書

自由開講》變的人是羅智強 不是黃暐瀚

2025/09/08 10:30

◎ 陳啟濃

國民黨立委羅智強上媒體人黃暐瀚的節目，當面跟黃洗臉，批評黃暐瀚變了，認為他以前不是這個樣子。然而到底是誰變了，應該有一些檢核標準。

羅智強（右）日前接受黃暐瀚（左）廣播節目《POP撞新聞》專訪時，羅對黃直言「我覺得你變了」，並批評黃「有愧媒體人職責使命」。（資料照，圖擷取自「hitfm」YouTube頻道）羅智強（右）日前接受黃暐瀚（左）廣播節目《POP撞新聞》專訪時，羅對黃直言「我覺得你變了」，並批評黃「有愧媒體人職責使命」。（資料照，圖擷取自「hitfm」YouTube頻道）

羅智強跟黃暐瀚質疑「媒體的天職就是監督政府，什麼時候媒體的天職變成監督在野黨？」羅智強忘了自己也是五權憲政的政府之一，而國民黨目前正是掌控五權憲政體制中的立法院最大黨，所立的法不僅攸關國家發展，更牽動到兩岸的穩定關係。所以黃暐瀚當然有條件監督立法院，立法院也是包括在廣義的政府體制內。

媒體最大的天職是不向惡勢力低頭，為社會為國家伸張公平正義。執政黨因為在立法院相對少數，導致藍白兩黨完全操控國家的立法，甚至經費分配也是大大的重新安排，涉及到國家安全、國家利益的分配，以及中國因素的滲透介入，這些當然都需要媒體人的公正客觀報導與論述，讓人民對於台灣目前的國安危機，能有更全面性的認識與理解。

至於羅智強表達他現在的想法是黃暐瀚不要成為第二個于北辰、第二個李正皓，羅並批評于、李兩人現在都背棄了長期相信的立場，為了上節目趕通告，改變立場附和執政黨。這又是自命清高，如果不是喪心病狂，就是因為看不到自己的盲點。

羅智強上黃暐瀚節目給黃難堪，李正皓跳出來抱不平。（資料照）羅智強上黃暐瀚節目給黃難堪，李正皓跳出來抱不平。（資料照）

事實卻是國民黨改變長期的反共立場，跟中共唱和，挾外以自重，不再堅守中華民國的國家立場。羅智強跟隨傅崐萁朝拜國台辦，想要裡應外合，跟台灣人用民主方式選出的政府對抗。將立法院擴權讓行政權削弱，然後又傳播政府獨裁專制的言論，挑撥人民對政府失去信任，讓台灣陷入動蕩危機，順勢用「同屬一個中國」的政治訴求，讓中共有理由接管台灣。

黃暐瀚、于北辰與李正皓都沒有變，他們還是在努力守護國家的存續，不變的是對國家的忠誠。變的是國民黨羅智強等之流，他們沒機會執政，就情願變節，百般討好中共，打從心裡不願意讓台灣人執政。犧牲台灣人的利益，附和中共編織的「中國再度偉大」假象。羅智強的傲慢，只能回應他「變節的人無權對他人的國家忠誠說三道四。」

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

