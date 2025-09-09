自由開講》購中國機器狗 蔣萬安如戴上龍眼殼的蒼蠅

◎ 愚工

美國國防部長赫格塞斯8月27日宣布，讓中國公民為美國國防部雲端系統提供服務的做法結束了。他說，近十年來，微軟一直使用受美國承包商遠端監督的在中國的工程師來支援敏感的國防部雲端系統，使國防部面臨不可接受的風險。他們是否在代碼中加入了我們不知道的內容？我們會找出來。這些調查將有助於我們確定這項數字護衛計畫變通方案的影響。赫格塞斯說，微軟的做法違背了信任。

無獨有偶，美國聯邦調查局8月27日發布一份37頁的報告披露，一場與北京方面有關且持續多年的間諜活動不僅攻擊了美國電信公司、竊聽了川普總統的通話，其目標實際上還涉及80多個國家，波及全球的範圍遠超調查人員最初的瞭解。中國的「坑矇拐騙偷」文化再度揚威國際。

請繼續往下閱讀...

三十年前，筆者剛應聘到某外商中國分公司工作，台商的中國籍妻子提醒我注意中國社會的「坑矇拐騙偷」歪風。當時我對中國一無所知，只當是笑話，隨著中國經驗的積累，逐漸明白「坑矇拐騙偷」不是個別人的道德問題，而是中共政經體制孕育出來的魑魅魍魎，它在中國以貪污腐敗的形式體現，在國際則以間諜及掠奪的方式表現。上述美國國防部及FBI的報告就是經典案例。

類似案例亦發生在紐、澳、加、英國、法國、日本等國。

相對於西方國家對中國的警惕，國民黨主政的臺北市蔣萬安團隊似乎不當一回事，例如不顧對台灣資安與國安的威脅，居然準備大量採購中國宇樹公司製造的機器狗，用來巡視臺北的大街小巷。

台北市政府擬採購與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」機器狗，引爆國安、資安疑慮。（擷取自李四川臉書）

這家產品因與中國解放軍有密切關係，及開啟後門的預設裝置，而被美國國會認定有國安疑慮。令人不解的是，臺北市政府竟用高於市價十倍的價格購買這樣的產品，這究竟是單純圖利廠商的腐敗行為，還是刻意買有國安資安疑慮中國機械狗來向中國表白自己願當「中國走狗」的賣國行為，還是兩者兼而有之，令人好奇。

蔣萬安的行為就像一隻戴上龍眼殼的蒼蠅，實在令人扼腕。

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法