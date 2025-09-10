晴時多雲

自由開講》中共史觀 國民黨利用抗日發國難財

2025/09/10 10:30

◎愚工

國民黨過去總是教育國人，痛罵中共「一分抗日，二分應付，七分壯大自己」。有趣的是，中共史觀反而認為國民黨是「一分抗日，二分應付，七分壯大自己」，利用抗日，大發國難財，壯大自己。

中國軍隊在93閱兵上呈現整齊正步，以展示其訓練專業，但正步背後存在爭議歷史。（法新社）中國軍隊在93閱兵上呈現整齊正步，以展示其訓練專業，但正步背後存在爭議歷史。（法新社）

中共側翼《清廉大寧》「日本人告訴你，當年誰在真抗日」的文章，引日本的「經」，據蔣介石與日本簽訂多項喪權辱國協議的「典」，證明抗日戰爭是，「中國共產黨通過政治引領、群眾動員，成為抗戰勝利的關鍵力量」。《新華網》亦發文指出，抗日戰爭勝利是在「中國共產黨的號召下，全民浴血努力的結果。」中國共產黨是抗日戰爭的中流砥柱，國民黨只是中共的側翼而已。

中共引用當年的日本防衛廳戰史室編寫的《華北治安戰》下冊第一章第一節中的記載指出，「（日軍）41師團在1942年2月掃蕩沁河地區決死一縱隊時提到：此次作戰中，山西軍第六十一軍（軍長梁培黃）以其主力，作為我方友軍參加戰鬥」，證明國民黨與日軍共同掃蕩中共軍隊的事實。1944年1月10的日本《朝日新聞》根據華北軍（日本軍隊）發表於昭和十八年（1943年）度綜合戰果，指出日軍在今天已完全轉變為以掃蕩中共軍為主要任務的事實：「敵大半為中共軍…，交戰回數一萬五千次，與中共黨軍的作戰占七成五，交戰的二百萬敵兵力中，半數以上都是中共黨軍，我方收容的十萬九千具敵遺屍中，中共黨軍約占半數。而七萬四千的
俘虜中，中共黨軍所占的比率，則只有三成五。這一方面暴露了重慶軍的劣弱性，同時也說明了中共黨軍交戰意識的昂揚…。」

國民黨前主席洪秀柱現身北京天安門城樓，參與93閱兵畫面。（圖擷自微博）國民黨前主席洪秀柱現身北京天安門城樓，參與93閱兵畫面。（圖擷自微博）

今年9月3日，中共將舉行閱兵，高調「慶祝中國人民抗日戰爭的偉大勝利」，弔詭的是，國民黨對於中共指控國民黨「利用抗日，大發國難財，壯大自己」的史觀不敢反駁，只敢嗆賴清德總統的終戰說，正好折射出其「一分愛台，二分疑美，七分舔中賣台」的現狀，國民黨本是佳人，淪落至此，令人噓唏。

（作者為從商）

