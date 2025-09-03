晴時多雲

自由開講》九三軍人節 民主戰勝獨裁的一天

2025/09/03 17:00

◎鄭育嘉

近來中共高調慶祝九三閱兵，廣邀普廷與金正恩等公認獨裁好戰的世界公敵前去觀禮，而臺灣這裡國民黨也分裂成兩派，國民黨前主席洪秀柱等人跑去中國，而朱立倫則選擇守法，選擇在台灣慶祝抗戰勝利，讓人不禁質問，到底我們為什麼要有九三軍人節？

前國民黨主席洪秀柱站在中國前國家副主席王歧山（前排中）、前國務院副總理張高麗（前排右）後面。（圖擷自微博）

回顧歷史，九三軍人節的由來在於，當時日本於8月15日宣布無條件投降後，在同年9月2日在美國密斯里軍艦上簽字，二戰終於劃下休止符，而中國政府為了慶功，於是宣告九月三日為軍人節，以彰顯中國抗戰的功勞。若以此推論，那麼當時參與簽字的，就是中華民國政府的代表，試問如今的中共都尚未建國，怎能喧賓奪主，自認有終結法西斯戰爭（第二次世界大戰）的功勞呢?

即使我們以中立角度來看以亞洲戰場的二戰，也就是中日戰爭，我們也不難發現，日軍之所以難以勢如破竹，陷入泥淖，不但因為正面戰場有國軍的衝殺，而游擊戰場也有共產黨攪局（比如彭德懷策畫的百團大戰）。

換句話說，如果不是國共合作，那麼日本是不可能戰敗的，以當時1945年戰局來看，日軍已經進軍到獨山，就差200公里左右就到重慶，那麼，如果不是美國人發動諸如硫磺島、沖繩血戰，甚至丟下兩顆原子彈，日本軍國主義會就此屈服嗎？這些史實，又怎是國共兩黨可以用話術淹沒的？

黃埔軍校校訓，乃是孫文親自所題「親愛精誠」，而曾為黃埔軍校校長的老蔣就算再如何霸道，在戰場上甚至有想要清洗雜牌軍的陰謀詭計，也是終身奉行此校訓，退守台灣後效法鄭成功，不與中共談判，也是小蔣的三不原則之一。既然如此，那麼如今的國民黨要人紛紛跑去中共，又是為何政治目的呢？當年徐蚌會戰後，共軍聲勢薰天，在談判中直言，打，也要過江，不打也要過江。若非因為江陰要塞叛變，長江天險又怎麼可能渡過，南京又怎可能三天淪陷？

當年南宋朝臣選擇投降元朝後，忽必烈曾在朝堂公開喝斥馬可波羅不可以學習漢語，因為這是最下賤的人學習的語言。這是因為蒙古人崇尚勇士，即使是敵人也會尊重，反而是懦弱投降，簽約後又違約者最為其痛恨。我常自問，何以文人宰相文天祥寫下如此可歌可泣的絕命詞，百姓們卻是默默看其上刑場，而無人敢鼓譟反抗直接營救文天祥？難道大宋重文輕武到百姓如此文弱，而漠視同胞被殺害而不在乎？如此民族又有什麼將來，只有被奴役可言！後來忽必烈征討日本，所用者幾乎都是高麗與南宋兵，而遇上神風（颱風）葬身異域大海，如此結局，又怎能不慨嘆？

因此，國共如果選擇在九三軍人節願意同台和解，那是政治語言，我們可以不用過問，但身為台灣人的我們，更要了解，做人要有氣節，切不可學習這些政治人物向敵人妥協討一時利益。我們所該慶祝的，是當年力抗三個法西斯政權（義大利墨索里尼、納粹德國、軍國日本），民主戰勝獨裁的那一天，尤其身為中華民國軍人者，食祿皆為中華民國以及台灣老百姓所給，又怎能叛國求榮，跑去為如今這些世界獨裁者站台？

前海軍艦長呂禮詩受邀參加九三閱兵，他接受海外中媒訪問時嗆聲說，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。（圖取自YT頻道）前海軍艦長呂禮詩受邀參加九三閱兵，他接受海外中媒訪問時嗆聲說，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。（圖取自YT頻道）

這才是九三軍人節的真諦！

（作者為會計）

