晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》九三閱兵秀肌肉 中共對台威懾心理戰

2025/09/04 11:30

◎ 葒燁

2025年9月3日，北京再度上演大規模「九三閱兵」，名義上是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，實際上卻是一場赤裸裸的政治操作。閱兵場上的鋼鐵洪流與火光四射的導彈齊發，不僅是對國內民眾的民族主義灌輸，更是對台灣釋放清晰無比的訊號：歷史記憶要被中共壟斷，國際敘事要被北京操控，軍事威懾要覆蓋台灣天空，心理戰要滲透每一個角落。這場閱兵不是單純的紀念，而是一場全方位的政治戰，赤裸展現中共對台灣的敵意。

中國於9月3日舉行盛大閱兵，是一場全方位的政治戰。（法新社）中國於9月3日舉行盛大閱兵，是一場全方位的政治戰。（法新社）

首先，中共在歷史敘事上再度玩弄文字遊戲。閱兵講稿一再強調「中國共產黨是抗戰中流砥柱」，刻意掩蓋中華民國政府才是正面戰場的主要承擔者。這種歷史竄改並非單純的「愛國教育」，而是對台灣合法性的一種否定。若中共能成功壟斷民族記憶，把抗戰勝利與「中共領導」畫上等號，那麼中華民國存在的正當性就會被掏空。這是一場「記憶戰爭」，台灣被排除在民族敘事之外，被塑造成歷史孤兒，這正是北京所追求的政治效果。

其次，軍事展示針對台灣的意味不言而喻。高超音速導彈、東風系列飛彈、隱形無人機與電子戰系統，這些並不是單純的炫耀科技成果，而是清楚釋放恫嚇訊號。導彈的射程正好覆蓋台灣及美軍在亞太的主要據點，無人機群與電子干擾系統則對台灣防空體系構成直接挑戰。閱兵中的每一件武器，都像是北京刻意擺放在鏡頭前的一張張恐嚇明信片，目的就是讓台灣社會時時感受到「戰爭威脅近在眼前」。

在外交層面，這場閱兵同樣帶有對台壓迫的意涵。普廷、金正恩與部分「全球南方」國家領袖受邀出席，營造出中國是「反法西斯戰爭合法繼承者」的國際氛圍。這種安排不僅是外交秀，更是針對台灣的國際孤立戰。北京要把抗戰勝利與「國家統一」綁在一起，讓國際社會逐漸接受「台灣屬於中國」的政治框架。這不只是外交策略，更是對台灣國際空間的進一步擠壓與剝奪。

俄羅斯總統普廷（左起）、中國領導人習近平及北韓領導人金正恩一起出席中國93閱兵。（法新社）俄羅斯總統普廷（左起）、中國領導人習近平及北韓領導人金正恩一起出席中國93閱兵。（法新社）

更具滲透性的是心理戰。閱兵透過電視與網路全球直播，大肆渲染中國軍力的現代化與「無敵」姿態，意圖在台灣社會播下恐懼與無力感。這種心理滲透往往搭配親中輿論的操作，傳播「抵抗無用」、「中國不可阻擋」等論調，試圖在台灣內部分化意志。閱兵成了心理戰的最佳舞台，每一次導彈呼嘯、每一排戰車列隊，都在對台灣民心進行試探與打擊。

中共九三閱兵的鋪張與恫嚇，無法掩蓋事實，中共越是大肆操弄歷史、越是誇張展示武力，就越凸顯它對台灣無法以正當性說服、只能依靠威脅與壓迫的窘境。這種處心積慮的打壓，或許能製造一時的壓力，但會讓台灣社會更清楚意識到：我們面對的不是單純的軍事挑戰，而是來自一個企圖掌控歷史、主宰國際、摧毀自由的專制政權。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書