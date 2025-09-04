自由開講》九三閱兵秀肌肉 中共對台威懾心理戰

◎ 葒燁

2025年9月3日，北京再度上演大規模「九三閱兵」，名義上是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，實際上卻是一場赤裸裸的政治操作。閱兵場上的鋼鐵洪流與火光四射的導彈齊發，不僅是對國內民眾的民族主義灌輸，更是對台灣釋放清晰無比的訊號：歷史記憶要被中共壟斷，國際敘事要被北京操控，軍事威懾要覆蓋台灣天空，心理戰要滲透每一個角落。這場閱兵不是單純的紀念，而是一場全方位的政治戰，赤裸展現中共對台灣的敵意。

中國於9月3日舉行盛大閱兵，是一場全方位的政治戰。（法新社）

首先，中共在歷史敘事上再度玩弄文字遊戲。閱兵講稿一再強調「中國共產黨是抗戰中流砥柱」，刻意掩蓋中華民國政府才是正面戰場的主要承擔者。這種歷史竄改並非單純的「愛國教育」，而是對台灣合法性的一種否定。若中共能成功壟斷民族記憶，把抗戰勝利與「中共領導」畫上等號，那麼中華民國存在的正當性就會被掏空。這是一場「記憶戰爭」，台灣被排除在民族敘事之外，被塑造成歷史孤兒，這正是北京所追求的政治效果。

其次，軍事展示針對台灣的意味不言而喻。高超音速導彈、東風系列飛彈、隱形無人機與電子戰系統，這些並不是單純的炫耀科技成果，而是清楚釋放恫嚇訊號。導彈的射程正好覆蓋台灣及美軍在亞太的主要據點，無人機群與電子干擾系統則對台灣防空體系構成直接挑戰。閱兵中的每一件武器，都像是北京刻意擺放在鏡頭前的一張張恐嚇明信片，目的就是讓台灣社會時時感受到「戰爭威脅近在眼前」。

在外交層面，這場閱兵同樣帶有對台壓迫的意涵。普廷、金正恩與部分「全球南方」國家領袖受邀出席，營造出中國是「反法西斯戰爭合法繼承者」的國際氛圍。這種安排不僅是外交秀，更是針對台灣的國際孤立戰。北京要把抗戰勝利與「國家統一」綁在一起，讓國際社會逐漸接受「台灣屬於中國」的政治框架。這不只是外交策略，更是對台灣國際空間的進一步擠壓與剝奪。

俄羅斯總統普廷（左起）、中國領導人習近平及北韓領導人金正恩一起出席中國93閱兵。（法新社）

更具滲透性的是心理戰。閱兵透過電視與網路全球直播，大肆渲染中國軍力的現代化與「無敵」姿態，意圖在台灣社會播下恐懼與無力感。這種心理滲透往往搭配親中輿論的操作，傳播「抵抗無用」、「中國不可阻擋」等論調，試圖在台灣內部分化意志。閱兵成了心理戰的最佳舞台，每一次導彈呼嘯、每一排戰車列隊，都在對台灣民心進行試探與打擊。

中共九三閱兵的鋪張與恫嚇，無法掩蓋事實，中共越是大肆操弄歷史、越是誇張展示武力，就越凸顯它對台灣無法以正當性說服、只能依靠威脅與壓迫的窘境。這種處心積慮的打壓，或許能製造一時的壓力，但會讓台灣社會更清楚意識到：我們面對的不是單純的軍事挑戰，而是來自一個企圖掌控歷史、主宰國際、摧毀自由的專制政權。

（作者為時事評論員）

