自由開講》高齡友善閱讀 放大字體就是尊重

◎ 蘇緯政

某日午後，我看見母親坐在客廳沙發上，手裡攤開一份報紙，眉頭微微緊鎖。她時而將報紙湊近眼前，時而又放遠，彷彿在尋找最清楚的焦點。片刻後，她抬起頭對我說：「我想知道大家在關心什麼，可眼睛好像漸漸跟不上了。」那一瞬間，我才深切感受到她的不便，不僅是視力的疲倦，更是渴望瞭解世界卻又無可奈何的心情。

自由時報放大字禮，讓長者不必戴眼鏡看報。（資料照）

對許多長者而言，報紙、雜誌與書籍，不只是資訊來源，更是日常生活的陪伴與情感寄託。然而，當字體過小、行距過於緊密、對比度不足時，即使戴上老花眼鏡，也得費力對焦，甚至需要放大鏡輔助；閱讀的過程不再輕鬆，反而容易導致眼睛疲勞或乾澀，讓原本愉悅的時光變成負擔。

臺灣正快速邁入超高齡社會，65歲以上人口比例已超過五分之一。醫學研究指出，隨著年齡增長，視覺敏銳度與對比辨識力會逐漸下降，對字體大小與清晰度的需求也會明顯增加。當出版與媒體業者忽略這些需求時，就等於在知識的門口設下看不見的門檻，使渴望閱讀、關心時事的長者被擋在外。這不只是閱讀習慣的流失，更是資訊平權與文化參與權的缺口。

回想起母親想閱讀卻感到無奈的眼神，我明白，這並非她一人的困境，而是許多長者共同的經驗。對長者友善，不是恩惠，而是尊重；尊重他們一生累積的智慧，也尊重他們持續與世界同行的心願。將字體放大，並非只是排版上的調整，更是友善閱讀環境的體現。

政府應該普及大字版出版品與數位無障礙閱讀。（資料照）



筆者建議，政府應推動建立「樂齡閱讀標章」，讓符合高齡友善閱讀設計的出版品獲得認證，並提供排版與印刷改造補助，鼓勵出版業創新、降低轉換成本。同時，應透過跨界合作，推廣閱讀友善設計，結合圖書館、社區大學與樂齡學習中心，普及大字版出版品與數位無障礙閱讀。此外，可與醫療及視覺保健專業團體協力，持續更新與優化設計準則，確保長者的閱讀權益與時俱進。

媒體的價值，不僅在於傳遞資訊，更在於連結人心、促進公共討論。若能正視長者的需求，適度放大字體、在配色與排版上採用高對比與適度留白，並推出「大字版」、「樂齡版」等友善版本，不僅能提升閱讀舒適度、穩固現有讀者群，亦能吸引更多高齡讀者，擴大媒體的社會影響力，以行動落實知識平權，履行媒體的社會責任。

想像一下，若更多長者能輕鬆翻閱報紙，不必費力對焦，也能在沒有放大鏡的情況下閱讀喜愛的雜誌與書籍，那份悠然與愉悅，將再次回到生活之中。

放大字體，不只是版面調整，而是文化公平的實踐；不只是技術問題，而是社會態度的展現。放大字體，就是放大尊重，也是放大對社會的包容與溫度。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

