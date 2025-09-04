選擇參與中國的九三閱兵的國家，有一件事是肯定的：這些國家對於我們認為的普世價值——如自由民主人權等的價值理念——多數都是嗤之以鼻，也毫不掩飾自身的擴張侵略作為。

◎黑熊學院

中國的「九三閱兵」就是政治行動，不能忽視背後要傳達的目的。

會這麼說的原因很簡單，「九三」跟中國共產黨的政治歷史根本沒有太大關聯，歷屆中國政府及領導人從未在這一天舉行過閱兵儀式，直到習近平上台。



習近平在 2015 年首次以「抗戰勝利」70 週年為名義辦理閱兵儀式；而再下一次，就是十年後的現在。



此次中共閱兵，俄羅斯召集大批人馬參加。圖為普習兩人0902在中南海散步交談。（美聯社）

獨裁者的閱兵向來擅長假借歷史名義，都是為了自身當前的政治意圖。



此次閱兵，俄羅斯召集大批人馬參加，北韓金正恩也罕見安排出國，目的無非是鞏固極權國家的權力；但台灣內部，卻還是有人急著向中國「表忠」。

➡️獨裁者聯盟尋求「正當性」



俄羅斯在戰事上需要中國支持，北韓的經濟病入膏肓，更高度仰賴中俄給予支援。



過去的閱兵典禮，歐美甚至非洲國家基於外交禮儀與利益，都還會有相關代表出席，但這次幾乎不見有人出席。



再來看看其他參與國：伊朗、白俄羅斯、烏茲別克、越南、古巴、緬甸等——九成都是被評比為「不自由」的國家。



習近平位於隊伍中央，習右手邊是普廷、左手邊則為金正恩。（美聯社）

這其實是一個值得注意的警訊：當前的極權國家正有意識地靠攏，試圖結成邪惡聯盟與民主陣線互相對抗。



選擇參與中國的九三閱兵的國家，有一件事是肯定的：這些國家對於我們認為的普世價值——如自由民主人權等的價值理念——多數都是嗤之以鼻，也毫不掩飾自身的擴張侵略作為。



為了維繫與加強各自的極權主張，他們選擇與理念近似與利益共同的中國取暖，借參與閱兵集會之便，謀求利益交換與勾結互保。



➡️參與九三閱兵是在釋放錯誤訊號



中國此次閱兵看似盛大，但參與的國家不僅是獨裁者聯盟，更是「失敗者聯盟」：犧牲人民權益、經濟發展落後腐敗、法制蕩然無存。



中國、俄羅斯與北韓、伊朗被稱為「邪惡軸心國」，就是最典型的代表。



任何支持民主自由價值的人，都不會想去參與獨裁者的聚會。



但根據國安單位情資顯示，前中國國民黨主席洪秀柱及中常委與新黨等仍熱衷參與。



這些人當然已經過氣、也完全不能代表台灣，然而這仍然釋放一種訊息：



中共的93大閱兵就是獨裁著取暖大會，台灣人還去湊熱鬧?（取自貼文）

台灣仍有部分人士試圖透過與中國的妥協，表現出「中國可以談」、或營造自己與中國之間的特殊關係，假稱可以獲得和平的好處。



同時，卻要求我們犧牲自由與尊嚴，最終不過是為了自己虛無飄渺的「利益」。





➡️中國絕不會放棄大外宣



「閱兵」對極權國家來說是最好安內攘外的方式。對內既可以提升民族自信心，對外也能宣揚自身軍力，又能展現團結一致的假象。



透過這些作為能有效轉移國內社會經濟激烈矛盾，將壓力移轉給境外：「中國一定強」、「中國一定贏」，習近平就可以再一次地鞏固自己的權力。



這類宣揚自己兵強馬壯的宣傳手法，只會一次次地重複且頻繁，只要習近平的統治危機持續存在，這些手段就不會有停止的一天。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

