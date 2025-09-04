晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》中國的「九三閱兵」就是政治行動！！

選擇參與中國的九三閱兵的國家，有一件事是肯定的：這些國家對於我們認為的普世價值——如自由民主人權等的價值理念——多數都是嗤之以鼻，也毫不掩飾自身的擴張侵略作為。
黑熊學院

黑熊學院

2025/09/04 21:00

◎黑熊學院

中國的「九三閱兵」就是政治行動，不能忽視背後要傳達的目的。

會這麼說的原因很簡單，「九三」跟中國共產黨的政治歷史根本沒有太大關聯，歷屆中國政府及領導人從未在這一天舉行過閱兵儀式，直到習近平上台。

習近平在 2015 年首次以「抗戰勝利」70 週年為名義辦理閱兵儀式；而再下一次，就是十年後的現在。

此次中共閱兵，俄羅斯召集大批人馬參加。圖為普習兩人0902在中南海散步交談。（美聯社）此次中共閱兵，俄羅斯召集大批人馬參加。圖為普習兩人0902在中南海散步交談。（美聯社）

獨裁者的閱兵向來擅長假借歷史名義，都是為了自身當前的政治意圖。

此次閱兵，俄羅斯召集大批人馬參加，北韓金正恩也罕見安排出國，目的無非是鞏固極權國家的權力；但台灣內部，卻還是有人急著向中國「表忠」。

➡️獨裁者聯盟尋求「正當性」

俄羅斯在戰事上需要中國支持，北韓的經濟病入膏肓，更高度仰賴中俄給予支援。

過去的閱兵典禮，歐美甚至非洲國家基於外交禮儀與利益，都還會有相關代表出席，但這次幾乎不見有人出席。

再來看看其他參與國：伊朗、白俄羅斯、烏茲別克、越南、古巴、緬甸等——九成都是被評比為「不自由」的國家。

習近平位於隊伍中央，習右手邊是普廷、左手邊則為金正恩。（美聯社）習近平位於隊伍中央，習右手邊是普廷、左手邊則為金正恩。（美聯社）

這其實是一個值得注意的警訊：當前的極權國家正有意識地靠攏，試圖結成邪惡聯盟與民主陣線互相對抗。

選擇參與中國的九三閱兵的國家，有一件事是肯定的：這些國家對於我們認為的普世價值——如自由民主人權等的價值理念——多數都是嗤之以鼻，也毫不掩飾自身的擴張侵略作為。

為了維繫與加強各自的極權主張，他們選擇與理念近似與利益共同的中國取暖，借參與閱兵集會之便，謀求利益交換與勾結互保。

➡️參與九三閱兵是在釋放錯誤訊號

中國此次閱兵看似盛大，但參與的國家不僅是獨裁者聯盟，更是「失敗者聯盟」：犧牲人民權益、經濟發展落後腐敗、法制蕩然無存。

中國、俄羅斯與北韓、伊朗被稱為「邪惡軸心國」，就是最典型的代表。

任何支持民主自由價值的人，都不會想去參與獨裁者的聚會。

但根據國安單位情資顯示，前中國國民黨主席洪秀柱及中常委與新黨等仍熱衷參與。

這些人當然已經過氣、也完全不能代表台灣，然而這仍然釋放一種訊息：

中共的93大閱兵就是獨裁著取暖大會，台灣人還去湊熱鬧?（取自貼文）中共的93大閱兵就是獨裁著取暖大會，台灣人還去湊熱鬧?（取自貼文）

台灣仍有部分人士試圖透過與中國的妥協，表現出「中國可以談」、或營造自己與中國之間的特殊關係，假稱可以獲得和平的好處。

同時，卻要求我們犧牲自由與尊嚴，最終不過是為了自己虛無飄渺的「利益」。


➡️中國絕不會放棄大外宣

「閱兵」對極權國家來說是最好安內攘外的方式。對內既可以提升民族自信心，對外也能宣揚自身軍力，又能展現團結一致的假象。

透過這些作為能有效轉移國內社會經濟激烈矛盾，將壓力移轉給境外：「中國一定強」、「中國一定贏」，習近平就可以再一次地鞏固自己的權力。

這類宣揚自己兵強馬壯的宣傳手法，只會一次次地重複且頻繁，只要習近平的統治危機持續存在，這些手段就不會有停止的一天。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書