評論 > 投書

自由開講》彰師大爆性騷 應徹底檢視探討

2025/09/06 16:00

◎陳啟濃

彰師大經新聞報導有四位教授涉及性騷擾事件，其中一位受到解聘，有一位曾高居副校長，竟還傳出要學生內褲，邀約看A片，目前提出要提早退休。這則新聞讓社會各界頗為震驚，特別是教育界，更是憤恨不平。

彰師大是傳統師範體系大學，培育未來中小學師資。（資料照）彰師大是傳統師範體系大學，培育未來中小學師資。（資料照）

教授位居社會的金字塔，深受社會的敬重，因為肩負指導高等教育的學生，對於改革社會創新未來，都具有重大的責任。彰師大是傳統師範體系大學，培育未來中小學師資，對於國家的教育，更是要承擔起非常重大的責任。

輔導與諮商學系主要在於培育教育界與社會各界的輔導與諮商的專業人才，特別目前中小學都有普設專業輔導人員，很大一部分都是從師範體系輔導科系畢業。所以該系的教授必須指導許多大學生或研究生，將來會成為中小學的專業輔導教師。

目前學校的專業輔導教師，都是承擔性平教育的輔導工作，除了對性平教育要有深入認識，更要指導學生如何避免受到性騷擾，以及對於性平教育該有的正確認識。

彰師大爆醜聞，輔諮系教授被畢業多年學生指涉性騷。（資料照）彰師大爆醜聞，輔諮系教授被畢業多年學生指涉性騷。（資料照）

很難接受師範體系的教授，竟然「身先士卒」自己扮演起侵犯學生身體自由的兇手。而大學生在遭受教授性別的騷擾侵害時，無法應用所學及時抗拒，循正當管道，維護自己身體的自由權。於是上演一幕幕教授暴行加諸於無知學生身上的戲碼，特別是在一所要培育未來性平教育的輔導工作者的師範大學，更令人無可原諒。

教育部該積極介入全面調查，不能只解聘退休了事，而要檢視該系的整體環境，哪一個環節出了問題。除了「師生權利」不對等造成大學生的無可抗力，是否該系的行政作為、學習環境都出了問題，應該要好好藉此機會做一番檢視探討，以化危機為轉機。

（作者為資深教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

