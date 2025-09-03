晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》軍人節優惠活動 展現台灣團結一心

2025/09/03 08:00

◎ 張亞柔

近年來，愈來愈多企業與商家選擇在9月3日軍人節推出優惠活動，讓軍人與退伍弟兄姊妹在生活中感受到社會的溫暖。

軍人節優惠不僅是一種商業行銷手段，更是社會認同國軍的表現。國軍長年承擔保家衛國重任，無論是颱風天的搶險救災，或是日常中應對中共的軍事威脅，國軍始終站在第一線。當企業主動回饋官兵，代表台灣社會以具體行動肯定國軍對國家的付出。

經濟部發起系列慶祝活動，感念國軍保家衛國、支援防疫、救災的奉獻，民間企業也熱情響應，紛紛祭出軍人節專屬優惠。（資料照）經濟部發起系列慶祝活動，感念國軍保家衛國、支援防疫、救災的奉獻，民間企業也熱情響應，紛紛祭出軍人節專屬優惠。（資料照）

今年有超過三十家企業、六十多個品牌參與回饋活動，如全聯推出憑軍人證滿額現折優惠，並加贈咖啡；休閒業者如劍湖山世界也推出專屬軍人票價優惠；台灣高鐵贈送免費熱飲，華航、長榮、星宇航空 則提供優先登機；這些優惠舉措，充分彰顯台灣社會對官兵的支持與肯定。

在當前嚴峻的區域局勢下，這份肯定顯得格外重要。中共持續透過軍演、法律戰與輿論滲透企圖削弱台灣士氣，而台灣社會能否展現團結，將直接影響國家安全的基礎。正因如此，民間響應軍人節優惠，不僅是對軍人的敬意，更是全民國防的一環。

交通部長陳世凱號召局署機關、民間業者，推出系列軍人節專屬優惠活動。（資料照，取自交通部Threads）交通部長陳世凱號召局署機關、民間業者，推出系列軍人節專屬優惠活動。（資料照，取自交通部Threads）

社會對軍人的尊重，將轉化為國軍的士氣；全民的支持，將凝聚成抵禦外來威脅的力量。若官兵能在日常生活中體會到社會的肯定，他們在軍中所肩負的辛勞與壓力，將能得到更強大的心理支撐。

九三軍人節提醒我們：保家衛國不是軍人的專利，而是全體國民共同的責任。當企業、社會團體與民眾都願意以行動表達支持，這份力量將匯聚成台灣最堅實的後盾。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書