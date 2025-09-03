自由開講》軍人節優惠活動 展現台灣團結一心

◎ 張亞柔

近年來，愈來愈多企業與商家選擇在9月3日軍人節推出優惠活動，讓軍人與退伍弟兄姊妹在生活中感受到社會的溫暖。

軍人節優惠不僅是一種商業行銷手段，更是社會認同國軍的表現。國軍長年承擔保家衛國重任，無論是颱風天的搶險救災，或是日常中應對中共的軍事威脅，國軍始終站在第一線。當企業主動回饋官兵，代表台灣社會以具體行動肯定國軍對國家的付出。

經濟部發起系列慶祝活動，感念國軍保家衛國、支援防疫、救災的奉獻，民間企業也熱情響應，紛紛祭出軍人節專屬優惠。（資料照）

今年有超過三十家企業、六十多個品牌參與回饋活動，如全聯推出憑軍人證滿額現折優惠，並加贈咖啡；休閒業者如劍湖山世界也推出專屬軍人票價優惠；台灣高鐵贈送免費熱飲，華航、長榮、星宇航空 則提供優先登機；這些優惠舉措，充分彰顯台灣社會對官兵的支持與肯定。

在當前嚴峻的區域局勢下，這份肯定顯得格外重要。中共持續透過軍演、法律戰與輿論滲透企圖削弱台灣士氣，而台灣社會能否展現團結，將直接影響國家安全的基礎。正因如此，民間響應軍人節優惠，不僅是對軍人的敬意，更是全民國防的一環。

交通部長陳世凱號召局署機關、民間業者，推出系列軍人節專屬優惠活動。（資料照，取自交通部Threads）

社會對軍人的尊重，將轉化為國軍的士氣；全民的支持，將凝聚成抵禦外來威脅的力量。若官兵能在日常生活中體會到社會的肯定，他們在軍中所肩負的辛勞與壓力，將能得到更強大的心理支撐。

九三軍人節提醒我們：保家衛國不是軍人的專利，而是全體國民共同的責任。當企業、社會團體與民眾都願意以行動表達支持，這份力量將匯聚成台灣最堅實的後盾。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

