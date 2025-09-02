晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》時隔67年 緬懷海軍92台海勝利戰役

2025/09/02 19:00

◎ 洪金鳳

「九二海戰」是發生在民國四十七年九月一日晚上至九月二日早晨，這是沱江軍艦官兵護衛海疆，誓死對抗共軍入侵，以寡擊眾，保衛國土、獲得勝利的一場戰役。

自由開講》時隔67年 緬懷海軍92台海勝利戰役「九二海戰」已時隔67年，圖為兩年前海軍官兵觀看珍貴史料展出。（軍聞社資料照）

當時海上作戰激烈，沱江軍艦無人心存放棄與逃逸的意念，大家心中只有：「保衛台海安全，維護國家領土，個人死生置於度外」的想法及愛國愛家的堅持，讓官兵們即使一個個被擊殺、擊傷，仍有許多原本不具砲手專長的官兵，接替為國捐驅的弟兄，為持續而來的戰鬥，奮勇殺敵。

即使身負重傷，傷重體虛，隨艦醫官陳科榮從未想到自己，而是不間斷地為受傷官兵包紮傷口，直到殉職前，心中掛念的還是傷兵。由於全艦官兵，抱持「這是我的船」及「為國家奮戰」的決心，即使船身已千瘡百孔，許多人員傷亡，他們仍義無反顧地迎戰，堅持到最後，贏得勝利之美果，並獲得總統頒授海榮字第一號榮譽虎旗的佳績。

由於看過這場戰役的相關報導，因此在海軍左營軍區的九二台海勝利紀念碑牆面看見嵌在牆上的虎旗時，都會滋生景仰與緬懷之情。

「九二海戰」中的沱江艦為傳統軍艦，新的沱江軍艦則是飛彈巡邏艦（見圖）。（資料照）「九二海戰」中的沱江艦為傳統軍艦，新的沱江軍艦則是飛彈巡邏艦（見圖）。（資料照）

時過67年，隨時代變遷，各項資訊與武器逐年更新與進步，期待國軍官兵都能在戰略戰術戰法調整的現代，效法前人的愛國護國心，見賢思齊把所有戰備演訓與教育工作做得完善。

（作者為行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書