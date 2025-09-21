晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》美嚴審與共產黨關係 中國學生留美不成被遣返

他說父母都是共產黨員，但他從未入黨。不過和很多中國青少年一樣，他也加入中共共青團（中國共產主義青年團），但並未加入共產黨，不過已經足以讓美國邊境官員懷疑。 最後，這名中國顧姓學生原地遭到遣返，而且五年內禁止入境。當然，赴美就讀的心願與獎學金也泡湯了。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/09/21 21:00

◎沈榮欽

自從川普政策急轉彎歡迎中國留學生之後，便有消息指出美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）依舊對移民採取強制政策，可能會造成衝突，現在一名中國留學生就面臨這樣的困境。

一名主修哲學系的22歲中國學生，今年8月在歷經29小時飛抵德州的機場後，被海關人員攔下，盤問他與中共的關係，隨後這名學生被遣返回國，圖為中國五星旗。（歐新社檔案照）一名主修哲學系的22歲中國學生，今年8月在歷經29小時飛抵德州的機場後，被海關人員攔下，盤問他與中共的關係，隨後這名學生被遣返回國，圖為中國五星旗。（歐新社檔案照）

22歲的中國顧姓學生，因為先前在康乃爾大學當交換學生的經歷，申請美國碩士學程。由於川普說他對習近平表示歡迎中國留學生，並對美國媒體表示沒有中國60萬名留學生，某些大學的財務會發生困難，再加上顧姓學生申請的是哲學領域，而不是敏感的AI 等自然科學，所以當他收到休士頓大學入學許可及全額獎學金時，高興地飛往美國。

不料他在休士頓機場入境時，隨身物品被搜查，電子設備也被沒收，當時他不以為意。不料接下來遭到海關連續3輪、長達10小時的審訊，問題集中在他與共產黨的關係。

他說父母都是共產黨員，但他從未入黨。不過和很多中國青少年一樣，他也加入中共共青團（中國共產主義青年團），但並未加入共產黨，不過已經足以讓美國邊境官員懷疑。

最後，這名中國顧姓學生原地遭到遣返，而且五年內禁止入境。當然，赴美就讀的心願與獎學金也泡湯了。

沈榮欽國際視野》美嚴審與共產黨關係 中國學生留美不成被遣返「台灣校際共產黨聯合會」設有主席、決策委員會和獨立委員會，有建中共產黨、永春共產黨、成功高中共產黨、板中共產黨等參與其中。（資料照，圖擷取自IG）

建中等台灣高中生組讀書會無仿，但是切忌成立共黨相關組織（即使網站宣稱與中國共產黨無關），否則恐怕會步上中國顧性學生腳步，切記。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書