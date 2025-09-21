沈榮欽國際視野》美嚴審與共產黨關係 中國學生留美不成被遣返

他說父母都是共產黨員，但他從未入黨。不過和很多中國青少年一樣，他也加入中共共青團（中國共產主義青年團），但並未加入共產黨，不過已經足以讓美國邊境官員懷疑。 最後，這名中國顧姓學生原地遭到遣返，而且五年內禁止入境。當然，赴美就讀的心願與獎學金也泡湯了。

◎沈榮欽

自從川普政策急轉彎歡迎中國留學生之後，便有消息指出美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）依舊對移民採取強制政策，可能會造成衝突，現在一名中國留學生就面臨這樣的困境。

一名主修哲學系的22歲中國學生，今年8月在歷經29小時飛抵德州的機場後，被海關人員攔下，盤問他與中共的關係，隨後這名學生被遣返回國，圖為中國五星旗。（歐新社檔案照）

22歲的中國顧姓學生，因為先前在康乃爾大學當交換學生的經歷，申請美國碩士學程。由於川普說他對習近平表示歡迎中國留學生，並對美國媒體表示沒有中國60萬名留學生，某些大學的財務會發生困難，再加上顧姓學生申請的是哲學領域，而不是敏感的AI 等自然科學，所以當他收到休士頓大學入學許可及全額獎學金時，高興地飛往美國。

不料他在休士頓機場入境時，隨身物品被搜查，電子設備也被沒收，當時他不以為意。不料接下來遭到海關連續3輪、長達10小時的審訊，問題集中在他與共產黨的關係。

他說父母都是共產黨員，但他從未入黨。不過和很多中國青少年一樣，他也加入中共共青團（中國共產主義青年團），但並未加入共產黨，不過已經足以讓美國邊境官員懷疑。

最後，這名中國顧姓學生原地遭到遣返，而且五年內禁止入境。當然，赴美就讀的心願與獎學金也泡湯了。

「台灣校際共產黨聯合會」設有主席、決策委員會和獨立委員會，有建中共產黨、永春共產黨、成功高中共產黨、板中共產黨等參與其中。（資料照，圖擷取自IG）



建中等台灣高中生組讀書會無仿，但是切忌成立共黨相關組織（即使網站宣稱與中國共產黨無關），否則恐怕會步上中國顧性學生腳步，切記。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

