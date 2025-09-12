晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》創作自由不容政治箝制 補助與批判應並存

2025/09/12 16:00

◎ 謝旭明

臺灣是民主社會，政府設立文化補助制度，本意是扶持多元創作，而非控管立場或內容。在自由社會中，創作者本就有權表達觀點、提出批評，無論其對象是政府、政黨、社會現象還是其他藝文圈同行。這些內容若合於事實、合於藝術表現的邏輯，便應受到尊重與保障。

然而近期事件中，部分政治人物與媒體以「公帑不該補助政治內容」為由，將創作者標籤為某種「政治打手」，這種說法是對創作自由的最大誤解，也是對文化工作者的嚴重傷害。政府補助文化，補助的是創作力，不是順從力。

大支（中）日前攜手「閩南狼」陳柏源（右）與楊舒雅（左）合作全新單曲《辣的》，他發文表示並非「罷免之歌」。（資料照，翻攝自臉書）大支（中）日前攜手「閩南狼」陳柏源（右）與楊舒雅（左）合作全新單曲《辣的》，他發文表示並非「罷免之歌」。（資料照，翻攝自臉書）

雖然創作者可能忽略了社會觀感或發表時機所引發的疑慮。選在政治敏感時點公開作品，的確可能造成誤會與爭議。這屬於創作者應該預期、理解並回應的社會責任，但這樣的討論應當是理性的、文化性的，而非政治化的圍剿與獵巫。

我們可以討論補助制度是否需要更清楚的公開與說明、是否能加強文化教育以提升社會理解力，但絕不能因為不認同創作者的內容或立場，就動輒要求撤銷補助、公開譴責，甚至煽動網路暴力。

一個自由社會的底線，不是內容是否令人喜歡，而是有沒有讓不一樣的聲音被聽見。

文化部2.8億追加預算全遭砍，部長李遠表示最不捨文化人遭踐踏。（資料照，文化部提供）文化部2.8億追加預算全遭砍，部長李遠表示最不捨文化人遭踐踏。（資料照，文化部提供）

當創作者必須擔心「這段歌詞會不會被斷章取義」「這個時機會不會被攻擊」，我們離自由就更遠了一步。

文化不是選邊站的工具，創作更不該淪為政治鬥爭的戰場。讓我們回到最根本的價值：捍衛創作自由，才能真正守住我們的民主根本。 （作者為教師）

