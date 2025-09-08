晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「先用後訓」政策 是拿孩子當實驗

2025/09/08 09:30

◎ 張唯宸

我已在幼兒園教學有二十年的年資，如今換跑道在大學師培中心培育未來的老師與教保員，也輔導過幼兒園，指導過教育實習的學生。站在這個位置上，我必須直言：「先用後訓」不是什麼跨時代的優化，而是赤裸裸的退化政策。這不只是制度問題，更是把幼兒的權益擺在最後的結果。

幼兒教育人員是高工時、高壓力、高情緒勞務，但薪水低、福利低及保障低。（資料照）幼兒教育人員是高工時、高壓力、高情緒勞務，但薪水低、福利低及保障低。（資料照）

先不談專業與理想，先談現實。立法院的調查早已指出，幼教現場長期陷入高工時、高壓力、高情緒勞務，但薪水低、福利低、保障低。在這樣的條件下，人才怎麼可能留下？許多受過專業訓練的教師及教保員選擇轉行，是因為不想在又累又窮又被責難的環境裡耗盡心力。問題的根源不是資格門檻太高，而是職場條件太差。

有人會說：「我就是先上場，再邊做邊學，最後也做得不錯。」但國家政策切莫以個案視為通例。這種說法背後，往往隱隱地把幼兒教育視為一種「與生俱來的耐心或愛心」，好像只要有天賦，就能取代專業訓練。殊不知，正是這樣的迷思，讓制度一次次迴避正視專業的必要性，凸顯政策的怠惰。少數幸運者的經驗，無法掩蓋多數人在結構困境下的掙扎，更無法保證孩子的安全與發展。

真正的改革是改善幼教人員薪資、工時，並提供專業支持。（資料照）真正的改革是改善幼教人員薪資、工時，並提供專業支持。（資料照）

放眼國際，芬蘭選擇提升待遇、日本強化專業培訓，因為他們明白教育是投資，不是節省成本的管道。唯獨台灣反其道而行，把訓練往後挪，卻沒有解決低薪與過勞的結構性問題。這不但無助於留住人才，還會進一步加速人才流失。更嚴重的是，這樣的政策其實是把人視為「免洗的工具」，抱著能用就用，用壞就丟的心態，絲毫沒有建立專業尊嚴與長期發展的企圖。當人才被如此對待，教育現場怎麼可能穩定？幼兒怎麼可能真正受益？

更重要的是，《兒童權利公約》第三條明白規定：所有涉及兒童的措施，都必須把「兒童的最大利益」放在最優先的位置。當政府為了方便，選擇犧牲訓練與專業，實際上就是把行政效率放在孩子之上，完全違背了國際義務。

所以我要問：這樣的政策究竟優化了誰？是幼兒的生活品質，還是體制的方便？真正的改革不在於「先用後訓」，而在於改善薪資、工時與提供專業支持，讓教育工作者願意留下來，讓孩子真正得到該有的照顧。

（作者為台南應用科技大學師培中心助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書