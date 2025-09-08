自由開講》「先用後訓」政策 是拿孩子當實驗

◎ 張唯宸

我已在幼兒園教學有二十年的年資，如今換跑道在大學師培中心培育未來的老師與教保員，也輔導過幼兒園，指導過教育實習的學生。站在這個位置上，我必須直言：「先用後訓」不是什麼跨時代的優化，而是赤裸裸的退化政策。這不只是制度問題，更是把幼兒的權益擺在最後的結果。

幼兒教育人員是高工時、高壓力、高情緒勞務，但薪水低、福利低及保障低。（資料照）

先不談專業與理想，先談現實。立法院的調查早已指出，幼教現場長期陷入高工時、高壓力、高情緒勞務，但薪水低、福利低、保障低。在這樣的條件下，人才怎麼可能留下？許多受過專業訓練的教師及教保員選擇轉行，是因為不想在又累又窮又被責難的環境裡耗盡心力。問題的根源不是資格門檻太高，而是職場條件太差。

有人會說：「我就是先上場，再邊做邊學，最後也做得不錯。」但國家政策切莫以個案視為通例。這種說法背後，往往隱隱地把幼兒教育視為一種「與生俱來的耐心或愛心」，好像只要有天賦，就能取代專業訓練。殊不知，正是這樣的迷思，讓制度一次次迴避正視專業的必要性，凸顯政策的怠惰。少數幸運者的經驗，無法掩蓋多數人在結構困境下的掙扎，更無法保證孩子的安全與發展。

真正的改革是改善幼教人員薪資、工時，並提供專業支持。（資料照）

放眼國際，芬蘭選擇提升待遇、日本強化專業培訓，因為他們明白教育是投資，不是節省成本的管道。唯獨台灣反其道而行，把訓練往後挪，卻沒有解決低薪與過勞的結構性問題。這不但無助於留住人才，還會進一步加速人才流失。更嚴重的是，這樣的政策其實是把人視為「免洗的工具」，抱著能用就用，用壞就丟的心態，絲毫沒有建立專業尊嚴與長期發展的企圖。當人才被如此對待，教育現場怎麼可能穩定？幼兒怎麼可能真正受益？

更重要的是，《兒童權利公約》第三條明白規定：所有涉及兒童的措施，都必須把「兒童的最大利益」放在最優先的位置。當政府為了方便，選擇犧牲訓練與專業，實際上就是把行政效率放在孩子之上，完全違背了國際義務。

所以我要問：這樣的政策究竟優化了誰？是幼兒的生活品質，還是體制的方便？真正的改革不在於「先用後訓」，而在於改善薪資、工時與提供專業支持，讓教育工作者願意留下來，讓孩子真正得到該有的照顧。

（作者為台南應用科技大學師培中心助理教授）

