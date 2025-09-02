名家分享~汪浩》上合組織三巨頭同台 演給川普的戲碼

對印度而言，這場戲尤其投機。經濟上，印度仰賴美國市場，賺取龐大順差，撐住盧比與內需；能源和軍火卻依賴俄羅斯；對中、俄有龐大逆差。

◎ 汪浩

這次「上合組織」天津峰會，真正的戲碼是「三巨頭同台」：習近平、普廷與莫迪。7月金磚會議時，兩位核心缺席，場面冷清；如今三人齊聚，明顯是要「演戲給川普看」。鏡頭前的親熱，不是內在的結盟，而是對美國總統的一場表演。

「上合組織」天津峰會重頭戲是「三巨頭同台」，中國習近平（右）、俄國普廷（左）與印度莫迪（中）會談。（路透）

對印度而言，這場戲尤其投機。經濟上，印度仰賴美國市場，賺取龐大順差，撐住盧比與內需；能源和軍火卻依賴俄羅斯；對中、俄有龐大逆差。

莫迪想多邊撈取利益 偷雞不成恐蝕米

戰略上，印度則口口聲聲「自主」，實際是四處討價還價。莫迪以為能在北京、莫斯科與華盛頓之間左右逢源，撈取最大利益。

但這種「偷雞」式算計往往得不償失。川普今天痛斥美印貿易是「單邊災難」；若再加上印度公開與中俄親近的畫面，必將引來白宮更強硬的貿易與地緣回應。結果，美國不再慷慨，俄中依舊吸血，印度的所謂「戰略自主」只會淪為戰略孤立。

美國總統川普（右）今天痛斥美印貿易是「單邊災難」，圖為印度總理莫迪（左）今年初赴華盛頓特區與川普會面。（路透）

偷雞不成，反蝕把米。印度的投機，正在一步步揭穿它的幻象。

（作者為時事評論員）

