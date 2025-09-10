健康醫療網》靜脈曲張恐埋血栓風險 醫建議：積極預防遠離肺栓塞

近期台鋼雄鷹隊洋砲「魔鷹」太太搭飛機不幸猝逝，引起各界震驚，被推測與「經濟艙症候群」所引起的肺栓塞有關；博診所醫療總顧問柯博仁醫師解釋，所謂經濟艙症候群意指長時間搭乘飛機久坐不動，導致下肢靜脈血液循環不良，造成血液滯留，尤其經濟艙座位較小，膝關節長時間彎曲促使靜脈回流阻力較大，也容易形成血塊，若又擔心怕上廁所，不敢喝水，也會促使血液濃稠，加速血塊形成。

◎ 健康醫療網



究竟該如何避免經濟艙症候群呢？柯博仁醫師表示，當搭乘長途飛機時，建議每兩小時起身活動一次。（取自貼文）

嚴重靜脈曲張不僅影響日常生活，也可能在長途飛行時誘發「經濟艙症候群」！一名中年女性，是電子公司高階主管，因公務常得出國，每次搭完飛機就出現腳腫、腳酸現象，就醫檢查判斷是下肢血栓，採以口服抗凝血藥治療，但隨著出國次數增加，仍有腳腫、腳酸困擾，直到進一步接受超音波檢查，確診為嚴重靜脈曲張所致，採以微創導管膠水手術治療，並經衛教後搭配針對血液循環設計的貼片，目前狀況穩定。

搭機完就腳腫 搭配貼片維持日常生活舒適度

請繼續往下閱讀...

博診所醫療總顧問柯博仁醫師表示，這名患者曾嚴重至住院治療，後續透過口服抗凝血藥物舒緩症狀，現在患者有長途飛行需求，就會搭配針對血液循環設計的貼片，以維持日常生活品質。雖臨床使用仍依患者病況與需求安排較適合的治療路徑，但預防勝於治療，長期處於靜脈曲張，不僅可能影響日常生活，也可能埋下肺栓塞的危險因子，若經醫師評估，可使用針對血液循環設計的貼片，作為輔助血液循環管理的一種選擇。

「經濟艙症候群」恐致血栓 醫：下肢血液循環不良所致

近期台鋼雄鷹隊洋砲「魔鷹」太太搭飛機不幸猝逝，引起各界震驚，被推測與「經濟艙症候群」所引起的肺栓塞有關；博診所醫療總顧問柯博仁醫師解釋，所謂經濟艙症候群意指長時間搭乘飛機久坐不動，導致下肢靜脈血液循環不良，造成血液滯留，尤其經濟艙座位較小，膝關節長時間彎曲促使靜脈回流阻力較大，也容易形成血塊，若又擔心怕上廁所，不敢喝水，也會促使血液濃稠，加速血塊形成。

柯博仁醫師。（取自貼文）

遠離經濟艙症候群 醫建議在機上可多抬腿

究竟該如何避免經濟艙症候群呢？柯博仁醫師表示，當搭乘長途飛機時，建議每兩小時起身活動一次。當站起來活動時，能幫助小腿肌肉收縮，加速下半身血液循環，若不方便起身，則可在座位上嘗試活動下半身關節，像腳踝左右轉動或簡單的抬腿運動，並避免翹腳，且多補充水分，減少酒精、咖啡等飲品，降低血管負擔。

靜脈曲張高危險族群 搭長途經濟艙做好預防工作

柯博仁醫師指出，靜脈曲張的高危險族群包括長期需要久坐或久站的從業人員、有家族病史者、中老年人、受荷爾蒙變化影響的孕婦及更年期婦女，以及長期口服避孕藥者等。這些族群若搭乘長途飛機，更應提高警覺，必要時先諮詢醫師，並採取預防措施。根據台灣健保資料庫研究顯示，有靜脈曲張的族群產生肺栓塞的風險是一般人的三至五倍，原因在於靜脈曲張容易導致血液滯留，使下半身血流無法順利回流至心臟，猶如活水變死水；同時，靜脈壓力長期升高會使內皮細胞脆弱，進一步增加血栓形成的風險。一旦血栓隨血流進入肺動脈，即可能引發肺栓塞。因此，靜脈曲張高危險族群應提前與醫師討論，並透過壓力襪或貼片等輔助裝置來降低風險，達到預防的效果。

治療靜脈曲張 臨床提供多種治療選擇

若已確診靜脈曲張，臨床治療可依症狀提供多種方式，包括不同材質和等級的傳統壓力襪，另外也有針對血液循環設計的貼片，可作為輔助治療的一環。柯博仁醫師提及，這類貼片需貼於特定位置，透過刺激神經來輔助下肢血液循環，但是，是否適用仍應由專業醫師進行評估與衛教，以確保安全與效果。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 靜脈曲張恐埋血栓風險 醫建議：積極預防遠離肺栓塞

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法