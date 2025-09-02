晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共93閱兵 歷史操弄與巨額浪費

2025/09/02 20:00

◎ 宗介

中共93閱兵不只是軍事展示，更是一場政治性歷史操弄，閱兵強調「中華民族抗日」，刻意弱化以中華民國為主體的抗戰史實，將歷史包裝成符合政權敘事的版本，掩蓋真正抗戰貢獻的民眾與國家力量。透過整齊隊列、炫目裝備與高空表演，政權試圖將歷史改寫為自身光環，削弱後人對真實歷史的理解與尊重，這種刻意操弄不僅改變歷史觀，更是對民族記憶的侵蝕，讓真實歷史淹沒在政治表演的煙霧之中。

自由開講》中共93閱兵 歷史操弄與巨額浪費中共即將舉行93閱兵，這場閱兵是政治性歷史操弄，刻意弱化以中華民國為主體的抗戰史實。圖為習近平先前在天安門閱兵。（美聯社檔案照）

與此同時，閱兵耗資龐大，官方數據顯示約花費400億人民幣，這些資金原本可用於改善民生、教育醫療和社會基礎建設，卻被用於表面工程和政治秀，豪華的閱兵場面，掩蓋不了人民生活壓力，也無法彌補歷史被操弄所造成的認知偏差政權花費巨資重寫歷史，彰顯其對民生與真相的漠視，形成雙重荒謬：既浪費資源，又扭曲歷史，社會信任因此受損。

自由開講》中共93閱兵 歷史操弄與巨額浪費中國九月三日將舉行所謂「抗戰勝利八十週年閱兵」。根據我國安單位情資，北京為了閱兵整體斥資超過三六○億元人民幣（約一五四三億台幣）。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（法新社檔案照）

真正的國家強大不在於一次盛大的閱兵，而在於民生福祉與歷史真實的承認。中共的表演雖吸引眼球，但無法改變民眾認知，也無法重建歷史記憶。長期而言，這種浪費與操弄，會削弱政權公信力、損害民族認同，也可能在歷史評價上留下深刻污點。閱兵的表象光鮮，但背後卻是對人民與歷史的雙重忽視，這才是最值得警醒的問題。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書