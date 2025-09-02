自由開講》中共93閱兵 歷史操弄與巨額浪費

◎ 宗介

中共93閱兵不只是軍事展示，更是一場政治性歷史操弄，閱兵強調「中華民族抗日」，刻意弱化以中華民國為主體的抗戰史實，將歷史包裝成符合政權敘事的版本，掩蓋真正抗戰貢獻的民眾與國家力量。透過整齊隊列、炫目裝備與高空表演，政權試圖將歷史改寫為自身光環，削弱後人對真實歷史的理解與尊重，這種刻意操弄不僅改變歷史觀，更是對民族記憶的侵蝕，讓真實歷史淹沒在政治表演的煙霧之中。

中共即將舉行93閱兵，這場閱兵是政治性歷史操弄，刻意弱化以中華民國為主體的抗戰史實。圖為習近平先前在天安門閱兵。（美聯社檔案照）



與此同時，閱兵耗資龐大，官方數據顯示約花費400億人民幣，這些資金原本可用於改善民生、教育醫療和社會基礎建設，卻被用於表面工程和政治秀，豪華的閱兵場面，掩蓋不了人民生活壓力，也無法彌補歷史被操弄所造成的認知偏差政權花費巨資重寫歷史，彰顯其對民生與真相的漠視，形成雙重荒謬：既浪費資源，又扭曲歷史，社會信任因此受損。

中國九月三日將舉行所謂「抗戰勝利八十週年閱兵」。根據我國安單位情資，北京為了閱兵整體斥資超過三六○億元人民幣（約一五四三億台幣）。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（法新社檔案照）





真正的國家強大不在於一次盛大的閱兵，而在於民生福祉與歷史真實的承認。中共的表演雖吸引眼球，但無法改變民眾認知，也無法重建歷史記憶。長期而言，這種浪費與操弄，會削弱政權公信力、損害民族認同，也可能在歷史評價上留下深刻污點。閱兵的表象光鮮，但背後卻是對人民與歷史的雙重忽視，這才是最值得警醒的問題。

（作者為研究生）

