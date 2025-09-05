自由開講》歷史不容竄改 中華民國才是抗戰主體

◎ 葒燁

今年適逢二戰結束八十週年，北京將於九月三日舉行閱兵，企圖藉「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」之名，塑造其在抗戰中的主導地位。然則，真實的歷史早已定論：承受主要戰爭壓力並取得關鍵勝利的，是中華民國，而非一九四九年才成立的中華人民共和國。

中國9月3日將舉行所謂「抗戰勝利八十週年閱兵」，圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社檔案照）

自一九三七年至一九四五年，國軍在盧溝橋事變、淞滬會戰、台兒莊大捷、長沙會戰、中原會戰等多場正面戰場中，付出超過三百萬人的慘烈犧牲。這些血戰奠定了抗戰勝利的基礎，也是今日國際社會公認的歷史事實，無法被任何政權抹滅。

請繼續往下閱讀...

抗戰期間，中華民國不僅是戰場主力，更與美、英、蘇並列為同盟國「四巨頭」。一九四二年的《聯合國共同宣言》與一九四三年的《開羅宣言》，均由中華民國代表簽署。其中開羅會議明確指出，日本竊取的台灣與澎湖應歸還中華民國，這是國際法上不可爭辯的歷史依據。

與國軍正面抗戰相比，中共僅在邊區進行有限游擊。雖曾發動「百團大戰」，卻遭毛澤東批評破壞「戰略隱蔽性」。實際上，中共奉行「一分抗日、二分應付、七分發展」，重點是保存實力與擴張根據地，為內戰做準備，而非真正投入國族存亡的抗戰。

美國駐華將領史迪威的戰時記錄、日本軍方的戰史檔案，以及美英領袖在開羅會議的談話，都一再強調：日本正面戰場的主要對手是國民政府軍，而非中共部隊。這些史料證據明確揭露，中共若妄圖拔高角色，只會淪為國際社會的笑柄。

中共持續以閱兵與宣傳強化抗戰敘事，但唯有透過真相才能反制。台灣應持續推動國際論壇、學術研究與中英雙語敘事，廣泛揭示「中華民國才是抗戰主體」的歷史真相，避免中共的虛構敘事逐步誤導國際輿論。

退輔會主委嚴德發（左）表示，抗日戰爭是中華民國政府與國軍主導，中國企圖剝奪主導權及話語權，是不正確的。（資料照）

抗日戰爭是中華民族的共同記憶，但真正承擔主要戰場的國家，早已由史實清楚證明。中華民國才是抗戰的中堅，也是台灣與世界必須反覆重申的歷史事實。中共的歷史捏造，終將在真相面前徹底破產，淪為國際笑話。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法