自由開講》阻中侵略／ 美國「戰略聚焦」台灣也需當自強

◎廖明輝

美中關係近年來日趨緊張，競爭層次已超越傳統地緣政治範疇，延伸至科技、軍事與制度價值觀的全面對抗。美國智庫哈德遜研究所亞太安全主席克羅寧（Patrick Cronin），日前發表《在兩條戰線面對中國，美國需要戰略聚焦》（Facing China on Two Fronts, the US Needs Strategic Focus），提到美國正同時面對兩條對中戰線：阻止中國侵略，特別在台海與南海；以及在高科技領域贏得長期優勢。

台灣在半導體產業的戰略地位，已成為美中科技戰的競逐焦點。（路透檔案照）

這場戰略競逐不容模糊以對，美國若無法聚焦，將難以整合資源、協調盟友，也無法在決定性時刻發揮壓制與嚇阻作用。事實上，當前美國對中政策最大危機，並非中國咄咄逼人，而是自身策略的分散與不連貫。川普政府對中國採取看似強硬、實則缺乏整體性思考政策。這些短期操作未能有效整合經濟與軍事、科技與外交，讓中國在技術研發與地區軍事部署取得相對進展。更嚴峻的是，當中國深信自己已擁有優勢時，極可能觸發戰略誤判，讓區域安全走向失控邊緣。

戰略聚焦的第一個核心是阻止戰爭發生。習近平追求實現「中國夢」和「不戰而屈人之兵」手段，當三個條件趨於一致時，中國可能會訴諸武力。一是軍事平衡偏向中國；二是美國對台政策出現猶豫與內部矛盾；三是中國政經壓力迫使中共尋求外部突破口。

克羅寧指出，這三者如今都已閃爍警訊。因此，美國與盟友（包括台灣）必須在軍事資源配置、預警系統、以及戰時協同準備做出具體作為，而非僅止於口頭承諾。第二個戰略核心是爭奪科技主導地位。從「中國製造2025」到AI、量子、綠能與半導體，中國已從過去的製造工廠，逐漸轉向為全球科技供應鏈主導者。美國雖然在科技創新仍佔有優勢，但若無法整合產業政策、軍民技術轉移與人才保護，就難以在長期戰爭中穩固地位。尤其台灣在半導體產業的戰略地位，已成為美中競逐焦點。

更重要的是，戰略聚焦不應是美國單邊行動，而需建立「可信賴的聯盟網絡」。澳洲、日本、韓國、甚至東南亞國家，若無法被納入實質戰略框架中，美國將無法負荷兩線作戰壓力。克羅寧建議，美國應該放下單向施壓姿態，轉而與盟邦進行互惠式合作，從造船、無人機到精準彈藥與資訊安全，共同打造「科技同盟」。同時，澳英美三方安全夥伴（AUKUS）與美日澳印四方會談（QUAD）等機制，也應轉為具體軍事與科技合作。

澳洲海軍驅逐艦「布里斯本號」（前）與菲律賓海軍巡防艦「黎剎號」，在「海浪25」聯合軍演中伴隨航行。（資料照，取自澳洲國防部）

綜上所述，美中競爭不是短期衝突，而是涵蓋軍事威懾、科技領先與制度價值的系統性對抗。在這場關鍵戰略賽局中，美國若欲勝出，不僅需要重新獲得戰略聚焦，更須以系統性整合手段建立起可信、前瞻且具韌性的聯盟網絡。台灣不能只是被動等待保護。我們應主動扮演可信、可用、可維持的戰略夥伴，讓國防投資協同放大美國戰略威懾。美國需要戰略聚焦，而台灣，必須讓自己值得聚焦。透過堅實國防、彈性的科技政策，以及全球價值鏈戰略思維，保衛自己國家的安全與經濟發展。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

