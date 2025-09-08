晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》阻中侵略／ 美國「戰略聚焦」台灣也需當自強

2025/09/08 20:00

◎廖明輝

美中關係近年來日趨緊張，競爭層次已超越傳統地緣政治範疇，延伸至科技、軍事與制度價值觀的全面對抗。美國智庫哈德遜研究所亞太安全主席克羅寧（Patrick Cronin），日前發表《在兩條戰線面對中國，美國需要戰略聚焦》（Facing China on Two Fronts, the US Needs Strategic Focus），提到美國正同時面對兩條對中戰線：阻止中國侵略，特別在台海與南海；以及在高科技領域贏得長期優勢。

台灣在半導體產業的戰略地位，已成為美中科技戰的競逐焦點。（路透檔案照）台灣在半導體產業的戰略地位，已成為美中科技戰的競逐焦點。（路透檔案照）

這場戰略競逐不容模糊以對，美國若無法聚焦，將難以整合資源、協調盟友，也無法在決定性時刻發揮壓制與嚇阻作用。事實上，當前美國對中政策最大危機，並非中國咄咄逼人，而是自身策略的分散與不連貫。川普政府對中國採取看似強硬、實則缺乏整體性思考政策。這些短期操作未能有效整合經濟與軍事、科技與外交，讓中國在技術研發與地區軍事部署取得相對進展。更嚴峻的是，當中國深信自己已擁有優勢時，極可能觸發戰略誤判，讓區域安全走向失控邊緣。

戰略聚焦的第一個核心是阻止戰爭發生。習近平追求實現「中國夢」和「不戰而屈人之兵」手段，當三個條件趨於一致時，中國可能會訴諸武力。一是軍事平衡偏向中國；二是美國對台政策出現猶豫與內部矛盾；三是中國政經壓力迫使中共尋求外部突破口。

克羅寧指出，這三者如今都已閃爍警訊。因此，美國與盟友（包括台灣）必須在軍事資源配置、預警系統、以及戰時協同準備做出具體作為，而非僅止於口頭承諾。第二個戰略核心是爭奪科技主導地位。從「中國製造2025」到AI、量子、綠能與半導體，中國已從過去的製造工廠，逐漸轉向為全球科技供應鏈主導者。美國雖然在科技創新仍佔有優勢，但若無法整合產業政策、軍民技術轉移與人才保護，就難以在長期戰爭中穩固地位。尤其台灣在半導體產業的戰略地位，已成為美中競逐焦點。

更重要的是，戰略聚焦不應是美國單邊行動，而需建立「可信賴的聯盟網絡」。澳洲、日本、韓國、甚至東南亞國家，若無法被納入實質戰略框架中，美國將無法負荷兩線作戰壓力。克羅寧建議，美國應該放下單向施壓姿態，轉而與盟邦進行互惠式合作，從造船、無人機到精準彈藥與資訊安全，共同打造「科技同盟」。同時，澳英美三方安全夥伴（AUKUS）與美日澳印四方會談（QUAD）等機制，也應轉為具體軍事與科技合作。

澳洲海軍驅逐艦「布里斯本號」（前）與菲律賓海軍巡防艦「黎剎號」，在「海浪25」聯合軍演中伴隨航行。（資料照，取自澳洲國防部）澳洲海軍驅逐艦「布里斯本號」（前）與菲律賓海軍巡防艦「黎剎號」，在「海浪25」聯合軍演中伴隨航行。（資料照，取自澳洲國防部）

綜上所述，美中競爭不是短期衝突，而是涵蓋軍事威懾、科技領先與制度價值的系統性對抗。在這場關鍵戰略賽局中，美國若欲勝出，不僅需要重新獲得戰略聚焦，更須以系統性整合手段建立起可信、前瞻且具韌性的聯盟網絡。台灣不能只是被動等待保護。我們應主動扮演可信、可用、可維持的戰略夥伴，讓國防投資協同放大美國戰略威懾。美國需要戰略聚焦，而台灣，必須讓自己值得聚焦。透過堅實國防、彈性的科技政策，以及全球價值鏈戰略思維，保衛自己國家的安全與經濟發展。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書