評論 > 投書

自由開講》在中國當官最好 「緊日子」下百姓難熬

2025/09/18 17:00

◎ 郭索

中國人民日報近日發表題為〈從「緊日子」裡過出好日子〉的評論，聲稱自從中共推出《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以來，社會各界普遍好評，並強調黨政機關要習慣過緊日子，其目的是為了讓老百姓「過好日子」。文章同時批評部分地方將「緊日子」誤讀為「苦日子」，甚至藉節約之名行懶政怠政之實。

自由開講》在中國當官最好 「緊日子」下百姓難熬中共發布新條例，要求全國黨政機關要堅持「從嚴從簡，帶頭過緊日子」。（彭博社檔案照）

但最引人注目的，是評論中一再強調的保證條款：幹部的合理工資、津貼、社保「一分不能少」，民生領域投入也不能減少，還要持續增加。這意味著，在所謂的緊日子裡，體制內的待遇必須剛性維持，不容觸動。從宣傳話術上看，這似乎是為了安定人心、保障服務效能；然而從制度邏輯上看，這恰恰顯示出權力結構對自身利益的優先保護。

現實層面卻是另一番景象。近年來，中共強推社保徵繳制度改革，對企業來說，成本負擔驟增，不少公司只能透過減薪、裁員或削減福利轉嫁壓力，基層勞工的實際收入因此下降，生活壓力倍增。對體制外的大多數人而言，「緊日子」不僅是口號，而是切切實實的荷包縮水與生活品質下滑；而對體制內的幹部來說，「緊日子」更多是一種政治表態，展示廉潔形象的修辭，日常生活卻安然無恙。

這種雙重現實揭示出制度的本質運作方式：緊縮支出並非全社會均攤，而是由體制外承擔更多代價，體制內享有優先保護。它在宣傳上是全民共克時艱的故事，實際上卻是利益分配上的不對等。對幹部而言，「緊日子」的代價是象徵性的；對普通勞工而言，「緊日子」則是經濟壓力與生活條件的實質惡化。

中國經濟欲振乏力，北京高檔餐飲市場消費明顯下滑。（美聯社檔案照）中國經濟欲振乏力，北京高檔餐飲市場消費明顯下滑。（美聯社檔案照）

這種安排的政治效果是明顯的。中共得以在外部營造「領導幹部自我節約」的正面形象，在內部則用穩定的薪資福利維繫官僚體系的忠誠與穩定。結果便是在中國，當官不僅意味著權力與資源，還意味著在經濟壓力下的避風港。這也是為何「在中國當官最好」不僅是民間的調侃，更是制度保護邏輯的真實寫照。

當「緊日子」成為制度化的雙重標準，政策就不再是為全體國民服務的公共工具，而淪為權力階層鞏固自身利益的護城河。在這樣的政治環境下，體制內外的分化只會加劇，社會的信任基礎也將被進一步侵蝕。所謂「從緊日子裡過出好日子」，對幹部來說或許是成立的，但對大多數普通人而言，緊日子就是苦日子，而這種現實，才是最需要正視的問題。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

