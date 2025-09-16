晴時多雲

自由開講》為中國當間諜 中共翻臉無情

2025/09/16 10:30

◎ 衛重華

中國藝人吳京曾公開表示，中國護照或許無法讓你前往世界任何地方，但卻能「把你從世界任何地方帶回來」。這句話被視為愛國的豪語，實則暗藏極權體制對公民跨境行動的全面掌控。當國家意志凌駕於個人自由之上，護照不再是出入自由的象徵，而是國家回收你人身的工具。

自由開講》為中國當間諜 中共翻臉無情中國人徐澤偉因涉嫌入侵美國多所大學電腦系統竊取新冠病毒相關研究成果，日前在義大利被捕。（資料照，擷自X@__Inty__）

近日，名為徐澤偉的中國男子在義大利因涉嫌盜取工業機密被捕，引發軒然大波。根據報導，他涉及替中共搜集歐美企業機密，遭義方依法拘捕。事件爆發後，其妻子在中國社群平台小紅書上發文求助，盼望國家出面協助將丈夫帶回中國。然而該文迅速遭到刪除，帳號亦被清空，反映出中國當局對國際敏感案件的言論封鎖與輿論控管。

雖然妻子在微博留下少量相關內容，但仍遭到極度限縮，連發聲空間都所剩無幾。這種全面噤聲的處理方式不僅剝奪當事人家屬的求援權利，更揭露中國資訊審查制度的冷酷機制。一旦事涉國安或國際醜聞，當局傾向全面封口、刪帳銷聲，以達成資訊銷毀與輿論導控雙重效果。

中國藝人吳京曾表示，中國護照或許無法讓你前往世界任何地方，但卻能「把你從世界任何地方帶回來」。（資料照，翻攝自微博）中國藝人吳京曾表示，中國護照或許無法讓你前往世界任何地方，但卻能「把你從世界任何地方帶回來」。（資料照，翻攝自微博）

這起事件折射出中共對於涉外事務的處理邏輯：對外進行情報滲透，對內實施言論高壓；對外形塑大國形象，對內封鎖公民話語。吳京的護照論雖言簡意賅，卻是國家掌控公民命運的冰山一角。徐澤偉案提醒我們，為中共政府做髒活，中共政府不但不會承認，對你的家人更沒有任何的保障與協助。

（作者為軍人）

