自由開講》為中國當間諜 中共翻臉無情

中國藝人吳京曾公開表示，中國護照或許無法讓你前往世界任何地方，但卻能「把你從世界任何地方帶回來」。這句話被視為愛國的豪語，實則暗藏極權體制對公民跨境行動的全面掌控。當國家意志凌駕於個人自由之上，護照不再是出入自由的象徵，而是國家回收你人身的工具。

近日，名為徐澤偉的中國男子在義大利因涉嫌盜取工業機密被捕，引發軒然大波。根據報導，他涉及替中共搜集歐美企業機密，遭義方依法拘捕。事件爆發後，其妻子在中國社群平台小紅書上發文求助，盼望國家出面協助將丈夫帶回中國。然而該文迅速遭到刪除，帳號亦被清空，反映出中國當局對國際敏感案件的言論封鎖與輿論控管。

雖然妻子在微博留下少量相關內容，但仍遭到極度限縮，連發聲空間都所剩無幾。這種全面噤聲的處理方式不僅剝奪當事人家屬的求援權利，更揭露中國資訊審查制度的冷酷機制。一旦事涉國安或國際醜聞，當局傾向全面封口、刪帳銷聲，以達成資訊銷毀與輿論導控雙重效果。

這起事件折射出中共對於涉外事務的處理邏輯：對外進行情報滲透，對內實施言論高壓；對外形塑大國形象，對內封鎖公民話語。吳京的護照論雖言簡意賅，卻是國家掌控公民命運的冰山一角。徐澤偉案提醒我們，為中共政府做髒活，中共政府不但不會承認，對你的家人更沒有任何的保障與協助。

（作者為軍人）

