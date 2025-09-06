晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》大罷免以後 裂縫才真正清晰

2025/09/06 18:00

◎ 劉哲廷

台灣的罷免潮落幕了。電視新聞開始切換到下一場醜聞，街頭留下的是風吹雨打的布條和被撕開的牆角紙。罷免的輸贏並不重要，重要的是它把一個殘酷的事實再度攤在我們眼前：台灣社會從來沒有完整過。

第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投於8月23日完成投開票，7件罷免案均告失敗，核三重啟公投不通過。（資料照）第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投於8月23日完成投開票，7件罷免案均告失敗，核三重啟公投不通過。（資料照）

人們習慣談「撕裂」，彷彿社會本來是一塊完好的布，被罷免撕出裂口。真相恰好相反－－我們一直都在裂縫裡生活，只是這次，裂縫被放大到無法忽視。街口的爭執、鄰居間冷淡的眼神、家庭群組裡的謾罵，這些都不只是政治選擇的差異，而是價值觀的根本碰撞。罷免只是把暗流掀上檯面，逼迫我們在彼此的臉上看見傷口。

有人說，這是民主的代價。其實這是民主的本質。民主不是共識，而是對抗。不是圓滿的合唱，而是失調的音軌。當你在市場裡遞出連署書，卻被冷笑拒絕；當你在辦公室被同事質問「為什麼要這麼激進」；當你在票所裡看見鄰居投下跟你截然不同的一票，那些難堪與挫敗感，才是真正的民主教科書。

民主不是溫順的羊群，而是一群不願被馴服的人，各自喊叫，互相踩踏。這些碰撞才讓制度活著。如果我們害怕分裂，只求安靜，那就等於承認自己配不上民主。

但我更想追問的是：這場罷免究竟有多少是人民的自主，多少是政黨的操盤？每一張被動員的連署書背後，都可能有組織、資源、人脈的陰影。當街頭的志工滿身大汗說「這是人民的意志」，另一端的政黨早已盤算過下一步選票的利益。台灣的直接民主，從來不是單純的「公民力量」，而是公民與政黨之間曖昧的拉扯。

這並不是要貶低行動者的努力。相反地，正因為行動如此艱難，才更凸顯制度的殘酷。那些在太陽下收集簽名的人，常常面對冷眼甚至羞辱。他們的孤獨與辛勞，不會因為最後的票數而被抹消。問題在於：當行動者付出情感與勞力，政黨卻能以更低的成本收割成果。這就是台灣民主的弔詭：最熱切的人流血流汗，最冷靜的算計卻收割勝利。

各地公民團體先前上街頭宣講，爭取民眾支持連署罷免案。（資料照）各地公民團體先前上街頭宣講，爭取民眾支持連署罷免案。（資料照）

有人會說，「至少我們還有罷免」。這句話既是安慰也是控訴。它提醒我們，台灣的民主並非無價之寶，而是一個必須不斷維修的破損體制。罷免的存在，不代表民主健全，而只是告訴我們：還有人願意用制度的方式去掙扎，而不是轉身投向絕望。

所以，罷免落幕後的沉默，或許比喧鬧更需要警覺。因為疲倦會讓人忘記初衷。當行動者散去，社會回到庸常生活，裂縫仍然在那裡。它不會自動癒合，反而會在無聲處擴大。

我希望我們能對這個裂縫誠實。承認彼此的不同，承認這個社會的多數時候讓人失望。承認政黨會操弄，人民會厭倦，理想會被利用。但也要承認，正是這些不完美，才讓民主有呼吸的縫隙。

民主不是一張勝利的證書，而是一場永遠不會結束的練習。今天罷免落幕了，明天仍然有人會在另一個街角舉牌、連署、辯論。這就是民主的日常：不斷重演的失望，不斷重建的希望。

行動的人辛苦了。你們的傷痕，不是徒勞，而是民主在身體裡留下的證明。

（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

