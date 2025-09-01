名家分享~福澤喬》數位政治在印尼 TikTok是否煽動了暴動?

問題不再是「TikTok 是否煽動了暴動」，而是它如何在不創造怒氣的前提下，加速怒氣的流動…… 警民衝突的每一次推擠，都能在幾分鐘內被剪輯、疊上字幕、換上配樂，再度回到大眾的「為你推薦」。與此同時，錯置的舊畫面、AI 合成的假講話、被誤導的地點與時間標記，也混入資訊洪流，真假並陳、彼此強化，讓恐慌與憤怒像連鎖反應般外溢。

◎ 福澤喬

印尼這兩年的政治發展，像是一場被許多短影音重新剪接的長片，但是當越深掘下去，會讓身在八月酷暑台灣的大叔，背脊發涼，不寒而慄。

2024 年印尼總統大選，普拉伯沃·蘇比安托（Prabowo Subianto） 團隊以 TikTok 為主戰場，將「嚴肅強人」的舊影像，重混成「可愛、親切的阿公」新人設。跳舞、逗貓、搞笑片段頻繁出現在年輕選民的「為你推薦」的頁面上，情緒驅動的畫面取代政策辯論，讓「gemoy」（可愛）成為關鍵詞。這不是單純的社群行銷，而是對演算法節奏的精準拿捏：高度互動的視覺內容被平台機制持續放大，拉近候選人與年輕世代的心理距離，淡化了他在威權年代的爭議標籤。

請繼續往下閱讀...

印尼各地示威抗議加劇，印尼總統普拉伯沃緊急取消前往中國參加閱兵的行程；圖為30日西努沙登加拉省龍目島（Lombok Island, West Nusa Tenggara）一名抗議者在街頭拎起普拉伯沃肖像。（法新社檔案照）



普拉伯沃當選後，選民發現部分「萌系」素材悄然下架，更凸顯這套包裝的策略性，顯示政治說服已不再仰賴長篇論述，而是透過大量、密集、可共創的娛樂化片段，形塑一種更容易被分享與記住的候選人印象。在一個超過一億使用者的龐大市場裡，這種以情緒為核心的傳播路徑，速度與影響力不斷疊加，終於在投票箱前轉化為選票。

然而，算法加速的不只是一位候選人的「可愛感」。到了2025 年8月，街頭的憤怒找到了出口。故事的底色是經濟壓力與政治失落感：政府推行緊縮、社會對菁英階層的特權反感高漲，國會議員獲得高額住房津貼的消息就像大地一聲雷，炸開了原本零星的學運與工運。

真正點燃全國性怒潮的，則是雅加達鎮壓行動中，年輕外送機車司機Affan Kurniawan被戰術車輾斃的影像。畫面在平台上急速擴散，悲憤與恐懼沿著演算法的動脈直達各地螢幕：望向首都的學生、工人、計程車與外送社群同步被喚醒，抗議從首都擴散到泗水、萬隆、望加錫、日惹，乃至峇里。地方議會建物遭衝擊、焚燒，甚至演變為「人民的正義」行動，示威者上網蒐集公職人員住址，他們舉著海賊王的旗幟，要到這些人員私宅討取正義。於是在火光與催淚煙霧之間，社會對制度的信任像玻璃般碎落，將長期積累的不平與怨懟，轉化為一波跨城串連、以怒為勢的運動。

印尼泗水市一處警察總部遭示威者縱火焚燒。因不滿國會自肥與警察暴行，印尼全國爆發大規模抗議，已迫使總統普拉伯沃取消議員特權。（法新社檔案照）

到這一步，問題不再是「TikTok 是否煽動了暴動」，而是它如何在不創造怒氣的前提下，加速怒氣的流動。號召集結的 Hashtag、即時直播的視角、現場對峙的短片，使動員成本大幅下降，旁觀者的「我不重要」與「我一個人也沒用」被巨量的現場畫面擊穿。警民衝突的每一次推擠，都能在幾分鐘內被剪輯、疊上字幕、換上配樂，再度回到大眾的「為你推薦」。與此同時，錯置的舊畫面、AI 合成的假講話、被誤導的地點與時間標記，也混入資訊洪流，真假並陳、彼此強化，讓恐慌與憤怒像連鎖反應般外溢。

當印尼政府意識到直播的「組織與見證」雙重功能，祭出更嚴格的內容壓力；8月30日 TikTok在印尼「自主」暫停 LIVE 功能的決定。這不只是產品調整，更像是一場政治交換：以一個高互動、難審核的功能，換取在第二大市場的存續空間。從此，平台治理不再只是「社群規範」與「社群安全」的技術管理問題，而是赤裸的權力協商：國家以合規與牌照相要挾，跨國公司則用「自律」來避免「他律」，彼此在紅線邊緣畫出暫時可接受的灰色地帶。

國會議員獲得高額住房津貼，印尼各地爆發抗議活動。（取自貼文）



若把 2024–2025 的印尼放上更大的地圖，我們看見一個典型的數位政治臨界點。一方面，演算法偏愛情緒，於是政治說服愈發娛樂化、碎片化；另一方面，社會不滿在經濟壓力下持續積聚，而平台讓它在數小時內就能破表。印尼政府沒有選擇全面封禁，而是以「召集與施壓」的方式，迫使平台在高風險時段「自我收斂」；平台則衡量市場價值與品牌成本，退讓關閉直播。這套「監管脅迫—企業自律」的模型，對國家而言省去封禁的民意與外交代價，對平台而言保住關鍵市場，對公民社會而言則意味著資訊的即時性與完整性在關鍵時刻會縮水。這樣的動態平衡既脆弱又現實，下一次的政策爭議、下一段衝突影像，仍可能讓秩序再次失衡。



「TikTok 與印尼」不是單純的媒體議題，而是一個三角張力：國家想要秩序、企業追逐成長、青年世代尋找發聲與參與。這樣的發展趨勢顯示，誰都無法在這個市場真正「贏到底」：平台不可能放棄印尼，政府也難以徹底封殺 TikTok，而用戶更不會退回只有電視與報紙的年代。而這也是在網路社群平台發達的現代，我們都會面臨的問題。

青年世代與軍警對峙，TikTok暫停直播功能。（取自貼文）



（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法