名家分享～陳方隅》柯文哲與黃國昌隨意挪用符碼的嚴重性

柯文哲與黃國昌的新政治不難，就是「不要臉」而已，而他們這樣做的後果可能是會很嚴重的。 黃國昌日前發起「走讀」司法的活動，結果行動內容是在遊行禁制區衝撞警方，甚至還勒員警的脖子。 這已經不是第一次民眾黨故意亂用名詞。

先說結論：柯文哲與黃國昌的新政治不難，就是「不要臉」而已，而他們這樣做的後果可能是會很嚴重的。//



黃國昌日前發起「走讀」司法的活動，結果行動內容是在遊行禁制區衝撞警方，甚至還勒員警的脖子

這已經不是第一次民眾黨故意亂用名詞

走讀，其實是在地方創生當中非常常見的一個行動，可是現在整個黑掉了（看一下脆上面有多少人在問走讀是什麼意思）



走- 透過實際的行走，去親身觀察、體驗某個地方。

讀- 過程中深入了解一個地方的歷史文化與現狀。

是一種結合「行走」與「閱讀」的體驗活動。

導覽也是同個概念下的活動，不過我個人對走讀的看法是更深入的遊覽行為。

從文化視角來看，是透過個人或集體親身踏入某些場域，重新發現環境從歷史地理背景所產生其特有文化的深度與價值。

也可以說是一種「讀萬卷書 行萬里路」的實踐。end quote



我們必須非常小心的地方在於，民眾黨這幾年來一直不斷用這種方式在洗歷史記憶

從他們的黨名開始就是如此

台灣民眾黨是台灣人的第一個政黨，具有非常重要的歷史地位

到底是要有多不要臉，才會直接把這個名字抄來用？



而他們的黨徽、logo、配色，都是抄自「香港眾志」



民主小草、白紙革命，還有太多事情都是同一個道理

就是要把這些名詞概念的格調降低

把這些民主運動的正當性模糊掉



（民主小草是蔡英文提出，希望鼓勵年輕人參與基層選舉

白紙運動/白紙革命，則是中國的人們抗議中共倒行逆施，因為中國沒有言論自由所以只能用白紙）



現在柯文哲與黃國昌拚命要去洗歷史

一邊洗這些公民基本概念

一邊還幫馬英九洗白，黃國昌說馬政府都不會如何如何、對人們有多好



不好意思，我們這些經歷馬政府時代的人們都還在耶

馬英九政府時代會把對著政府單位抗議的人們打到頭破血流

還會派鎮暴警察和鎮暴水車強力沖擊和平靜坐的民眾，對了，他們還會趁居民外出的時候把房子拆掉

這些也不過就是十年前的事情而已



而黃國昌在當年可是以對抗中國的戰神自居

然而他也在太陽花運動期間，背叛所有運動夥伴，自己偷偷跑去跟中國國民黨的代表見面密會

就像柯文哲後來常常密會建商大老一樣

這兩個人都是背骨界的第一把交椅，比賽誰比較不要臉大概比不出來輸贏



凌宗魁老師說

如果民眾黨衝撞警察的行為叫做「走讀」

那之後像是香港元朗事件的幫派份子暴打民眾的狀況都可以稱為「跑酷」了？



這邊就要再接到林秉宥議員的提醒

「現在的民眾黨就是當初跟統促黨一起被宣告違法而解散的各種統派政黨寄生的殼；我認為黃國昌發起這些持續不斷的街頭活動並沒有甚麼社會倡議的意義，重點在於讓第五縱隊習慣衝突，摸索警察執法界線。」



如果我們可以接受黃國昌們把違法衝撞警察、甚至還攻擊個別員警的行為稱為走讀

那以後第五縱隊攻擊我們的執法者或軍人，是不是就變得可以接受了？

德國威瑪共和國末期不就是這樣的狀況嗎？

最後一定要再重複一遍

憲法賦予人民的集會、遊行、言論自由等基本權利

目的是要保障人們基本人權，並且可以利用這些權利去捍衛與爭取更多自由民主的人權



然而，現在民眾黨衝撞警察，訴求是要求總統介入司法，還有要求要釋放正在審查的貪污案當中的被告



這種行為和主張，只有最厚臉皮最不要臉的人才做得出來



我們必須要譴責任何破壞民主體制的行為，譴責試圖破壞憲政秩序、破壞司法獨立性、破壞正當法治程序的行為



這一年半以來白藍兩黨已經凍結了憲法法庭

還有把許多重要機關的預算都刪掉

現在又直接上街挑戰基本法律秩序



我們不是什麼無法無天的國家

請政治人物們要尊重法治

也請社會大眾們必須要明白這些事情的嚴重性

BTW，網路上已經出現AI改圖，把黃國昌勒脖的那位員警表情改成在開心的笑

前陣子黃國昌才剛用自己電腦偽造出來的聲音對話，去國會質詢政府官員

現在這些人已經愈來愈失控，嚴重影響到公共議題的討論了

我們必須要正視這些事情的嚴重性

（作者為東吳大學政治系助理教授）

本文經授權轉載自陳方隅臉書

