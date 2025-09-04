自由開講》少子化的挑戰 突破學校存活率策略

◎郭良蕙

在少子化的背景下，許多學校面臨無法達成預期目標的困境，生源減少、財務困難、缺乏資金進行設施升級及管理不善等問題，使得部分學校選擇合併、縮小規模或甚至關閉。過去的對策主要集中於強化學校特色、擴大招生區域、吸引外籍學生、設立多樣化的獎學金計畫或運用數位行銷策略。

受少子化影響，部分學校選擇合併、縮小規模或甚至關閉。基隆光隆家商已停招學生，將改為日照中心。（資料照）

然而，投入的師資與人力資源，是否與實際招生效果成正比，仍是一個值得深思的問題。

請繼續往下閱讀...

從土地管理的角度，提高學校存活率可通過以下幾個策略來實現：

一、切分部分空間轉其他收益：透過修法促使學校閒置空間轉型利用，增加收入來源，例如：出租企業、政府機關設立就業服務站、綠能基地、國際會議、宿舍委託包租代管業者進行包租或代管；或與社區大學結合，共享空間資源；或不使用用地分割變更，招商投資。

二、擴大「一般生」範圍：隨著AI時代衍生新興領域，企業人才也需要學習新的技能，建議將在職人士納入一般生招生範疇，並採取遠端授課、線上分組報告取得資格彈性作法，彌補在職人士工作及家庭責任兼顧需求，同時減少企業面臨的新興領域人才短缺問題，並創造更多學生的就業機會。

美國哈佛大學醫學院安排學生到當地診所或社區醫療中心，參與醫療服務。圖為哈佛醫學院。（路透檔案照）

三、推廣駐點式教學，精準預估採購經費：在美國，哈佛大學醫學院安排學生到當地的診所或社區醫療中心，參與醫療服務；紐約市立大學的城市規劃學系的學生可以參與城市發展項目，協助規劃城市空間。駐點式教學不僅幫助學生將所學知識實踐於社會服務中，更能促使學校精準採購實用性高的設備需求，與社會接軌。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法