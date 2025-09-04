自由開講》都推給賴總統 問題就自動解決？

◎ 張天泰

拜讀資深媒體人單厚之〈萊爾校長自欺欺人的領導風格〉，內容論點有些對有些錯，但政治評論雖屬於主觀性，但仍需理性論據基礎，但必須承認單部分論點是正確，賴政府必須多元包容採納。



諸如厚之提及賴清德今天最大的問題，所有的問題根源都是他，所有激進、民粹、違反民主的爛事都是他做的，他卻躲在後面雲淡風清、高高在上。既要指揮別人當黑手套，還要扛下主謀的所有責任 。

柯建銘主動下台，可暫時性幫綠營解圍，穩住台灣政治大局。（資料照）



都推給賴清德總統，問題就自動解決？



誠然，厚之部分的觀察是對的，賴總統必須負責，而民進黨在大罷免議題從可能到不可能的關鍵點之一，其實是賴總統「團結十講」原想助攻大罷免成功，卻出現「雜質說」等低級失言風波，弄巧成拙，一個失誤被對手放大，此事賴幕僚團隊也需被檢討究責。

請繼續往下閱讀...

而行政院長卓榮泰在一萬元現金、職軍加薪、核電等議題的確處理不好，立場反覆，讓支持者無所適從。

但賴總統也正積極進行內閣改組，同時啟動「提前改選總召」連署書。



都推給柯建銘總召，問題就自動解決？



答案也是一樣的。



因柯建銘與綠營立院黨團捍衛的，一直都是行政院的政策與主張，怎麼轉眼間變成首要戰犯。



現在正是賴政府在兩難情境下所做的政治決策。



《美麗島電子報》「8月國政民調」，民調結果顯示31位立委的罷免全部失敗，有52.0%認為柯建銘應該要負比較大的責任，另外有45.8%則認為是賴清德總統要負最大責任。



賴政府面對議題毫無戰力，打臉綠營自己支持者，迎合國民黨、民眾黨，反讓台派失望等缺點都急需修正。賴也正在發力內部改革，不要賭民意不要測人心，事在人為，只要人民對政策改革有感，台灣民調是會變化。



目前最好的解法之一是賴清德應該建議柯建銘，以台灣國家發展大局為重，不是個人位置去留賴著不走。（資料照）

現在是柯建銘主動下台，下台可暫時性幫綠營解圍，及時止血，穩住台灣政治大局。而不是以柯妻淚訴「75歲了讓他當完這屆」成合理化理由之一。



再回來，賴總統提示柯建銘，以台灣國家發展大局為重，不是個人位置去留賴著不走，是目前最好的解法之一。



賴政府內閣改組+柯建銘下台是兩難情境下所做的政治決策。

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法