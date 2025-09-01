自由開講》司法走讀對台灣民主法治的隱憂

◎小小公務員

民眾黨於114年8月30日以未合法申請路權的情況下，發動司法走讀，並訴求司法改革，這件事的本質上就是透過「政治操作」來詆毀司法，讓支持者對台灣司法制度失去信任。

其實黃國昌所提4點訴求本身是沒有問題的，重點是過去一段時間以來，不斷以去脈絡化的話術在沒有證據的情況下直接將司法部門貼政治化標籤，將總統貼獨裁標籤，連台北市政府所屬警察局不同意路權也可以賴給總統，雖然看似荒謬，但從民調來看是非常危險的訊號，如果真的有一定程度的人民相信了這毫無證據的指控而對司法失去信任，最嚴重的後果就是司法再也無法約束政客，進而導致民主制度空洞化，並會產生嚴重社會分裂對立。

民眾黨「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌率一度勒住負責安全維護警官的脖子。（取自民眾之聲YouTube）

這次司法走讀活動，不只是抹黑司法讓我生氣，坐到警察身上甚至勒警察脖子等欺負警察的行為更讓人憤怒，但我發現很多被動員的是年輕的孩子，年輕人對社會不滿及想要改善社會的熱情是很強烈的，很容易被煽動，如果我們直接否定他們，告訴他們被騙，往往只會造成心理防衛，反而更相信原本的錯誤資訊（稱為「逆火效應」），民眾黨所設下的資訊繭房恐怕遠比我們想像要來的嚴重，我認為我們應該要放下情緒，重新理性思考如何面對，不要讓無辜的年輕人被當作政治操作的工具。

當然政府對於各種造謠都要快速以簡化文字跟圖卡闢謠，但對於民眾黨及親中媒體所創造的資訊繭房是遠遠不足的，既然無法說服，那就要大量「種下懷疑的種子」，讓他們自己慢慢覺得「好像哪裡不太對」，而且先試著不要推開他們，而是試圖共鳴情緒，再以理性問題、案例、圖像提問種下「疑問種子」，讓其支持者慢慢思考。另外也要利用社群平台甚至短影音導入大量中立、可信的第三方說明並以生活化內容呈現正確的資訊。

民眾黨「司法改革公民走讀」活動，過程中多次與警方推擠衝突。（資料照）

如果能同理對方，慢慢讓大家看見真相，用理性戰勝情緒，僅管立場不同，未來仍然有機會縮小裂痕，進而更加團結對外。

（作者為公務員）

