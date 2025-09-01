晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》司法走讀對台灣民主法治的隱憂

2025/09/01 08:30

◎小小公務員

民眾黨於114年8月30日以未合法申請路權的情況下，發動司法走讀，並訴求司法改革，這件事的本質上就是透過「政治操作」來詆毀司法，讓支持者對台灣司法制度失去信任。

其實黃國昌所提4點訴求本身是沒有問題的，重點是過去一段時間以來，不斷以去脈絡化的話術在沒有證據的情況下直接將司法部門貼政治化標籤，將總統貼獨裁標籤，連台北市政府所屬警察局不同意路權也可以賴給總統，雖然看似荒謬，但從民調來看是非常危險的訊號，如果真的有一定程度的人民相信了這毫無證據的指控而對司法失去信任，最嚴重的後果就是司法再也無法約束政客，進而導致民主制度空洞化，並會產生嚴重社會分裂對立。

民眾黨「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌率一度勒住負責安全維護警官的脖子。（取自民眾之聲YouTube）民眾黨「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌率一度勒住負責安全維護警官的脖子。（取自民眾之聲YouTube）

這次司法走讀活動，不只是抹黑司法讓我生氣，坐到警察身上甚至勒警察脖子等欺負警察的行為更讓人憤怒，但我發現很多被動員的是年輕的孩子，年輕人對社會不滿及想要改善社會的熱情是很強烈的，很容易被煽動，如果我們直接否定他們，告訴他們被騙，往往只會造成心理防衛，反而更相信原本的錯誤資訊（稱為「逆火效應」），民眾黨所設下的資訊繭房恐怕遠比我們想像要來的嚴重，我認為我們應該要放下情緒，重新理性思考如何面對，不要讓無辜的年輕人被當作政治操作的工具。

當然政府對於各種造謠都要快速以簡化文字跟圖卡闢謠，但對於民眾黨及親中媒體所創造的資訊繭房是遠遠不足的，既然無法說服，那就要大量「種下懷疑的種子」，讓他們自己慢慢覺得「好像哪裡不太對」，而且先試著不要推開他們，而是試圖共鳴情緒，再以理性問題、案例、圖像提問種下「疑問種子」，讓其支持者慢慢思考。另外也要利用社群平台甚至短影音導入大量中立、可信的第三方說明並以生活化內容呈現正確的資訊。

民眾黨「司法改革公民走讀」活動，過程中多次與警方推擠衝突。（資料照）民眾黨「司法改革公民走讀」活動，過程中多次與警方推擠衝突。（資料照）

如果能同理對方，慢慢讓大家看見真相，用理性戰勝情緒，僅管立場不同，未來仍然有機會縮小裂痕，進而更加團結對外。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書