名家分享~賴寇蒂》如何做好事還被人嫌？—討厭民進黨的來源之一

藍白要砍宣傳經費的戰略算計：讓執政黨再怎麼努力都「感受不到」，進而埋下仇恨和不信任，這就是民間討厭民進黨政府的來源之一。
名家分享

2025/09/02 10:30

◎賴寇蒂

所以我們說政府應該要多做一些傳播宣傳、輿論宣傳，以免做很多事情沒人知道。
因為「沒有人知道」的後果會有兩面性︰

民進黨團在立院議場地板張貼海報，反諷在野黨刪除預算爭議。（資料照）民進黨團在立院議場地板張貼海報，反諷在野黨刪除預算爭議。（資料照）

1、大眾和受眾不知道你有做事

2、只有知道的人會去申請，不知道而事後才知道的人他會心裡面起不平之心。
所以無論從哪一種角度來看，不宣傳的話只是「事做一半」。

為什麼這個事情在之前都沒有被行政單位重視？

1、因為公務員績效指標只問「錢花完沒」？

多數公務員和主責單位，只要預算執行完、補助發出去、結案報告寫完，「數字」漂亮就是好績效。
但沒人會問：有多少人「原本可以、但沒申請」？這些人「為什麼不知道」？

2、這會發生政策溝通的盲區

公部門「從不負責」讓每個受眾都收到訊息，往往交下游團體、窗口或「自己發現」。
結果是：永遠只服務資訊流通好的圈層、同溫層，形成「有福同享」的小圈圈，主流大眾根本不曉得政策內容。

3、業績迷思不等於公共價值

「業績」是錢花完、份數達標，但「公共價值」是有多少人「因為你而改變」—不是只有申請到補助的人，而是「連原本邊緣、被遺漏的人」都能平等獲得訊息和機會。

如果宣導被刪掉，資訊落差只會擴大，民眾會覺得「政府只照顧自己人」。

藍白要砍宣傳經費的算計，讓執政黨再怎麼努力都「感受不到」，進而埋下仇恨和不信任。這就是民間討厭民進黨政府的來源之一。（資料照）藍白要砍宣傳經費的算計，讓執政黨再怎麼努力都「感受不到」，進而埋下仇恨和不信任。這就是民間討厭民進黨政府的來源之一。（資料照）

這正是藍白要砍宣傳經費的戰略算計：讓執政黨再怎麼努力都「感受不到」，進而埋下仇恨和不信任。

藍白深知這場認知作戰鏈帶中的真正關鍵。

這就是民間討厭民進黨/執政黨/政府的來源之一。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

