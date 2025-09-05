晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》「疑美」又「移美 」 國民黨人的盤算

2025/09/05 15:00

◎朱孟庠

國、眾兩黨高唱「疑美論」：說美帝只想賣過時的武器賺台灣的錢，不會保護台灣；但身體卻很誠實，「移美」置產。馬英九、蔣萬安、柯志恩、賴士葆、李彥秀……分別是美國人的父親、母親，嘴上崇尚中國，家人卻不入籍中國，移民置產於美國，卻想將台灣鎖入專制中國，就是要台灣人做沒有尊嚴的中國人。

國、眾兩黨高唱「疑美論」，移民置產於美國，卻想將台灣鎖入專制中國。圖為美國紐約自由女神像。（路透資料照）國、眾兩黨高唱「疑美論」，移民置產於美國，卻想將台灣鎖入專制中國。圖為美國紐約自由女神像。（路透資料照）

其實中國國民黨權貴和政客們聰明得很，他們並不想跟著中共過著專制獨裁被統的日子，他們之所以敢騙，就是以言論自由做為護身符，以《中華民國憲法》為靠山，圖紅統之紅利，穿梭兩岸當買辦，反正台派會護台、美國會挺台，在他們散播的舔中謬論麻痺下，溫水煮青蛙，致民眾對「統戰」毫無危機意識。

當美國出手 檢討大罷免別劃錯重點

大罷免挫敗後，AIT處長谷立言邀請國民黨5位外交委員會立委，包括牛煦庭、林沛祥、徐巧芯、羅智強、陳永康談台灣國防軍備，當然也見了民眾黨黃國昌。八二三後，當本土陣營一團混亂時，美國先出手了，要他們別擋國防預算，相信這只是第一步而已。但反觀國內，成王敗寇，大罷免推動要角被視為戰犯；甚有評論要弱勢總統應懂得分權和妥協。他們在分化綠營啊！

美國在台協會（AIT）處長谷立言與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（圖擷取自AIT臉書）美國在台協會（AIT）處長谷立言與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（圖擷取自AIT臉書）

莫以成敗論英雄，大罷免喚醒台灣意識，八年沉痾，轉型正義、司法改革格、憲政改造、本土教育深根、面對抖音及小紅書等統戰問題…都未做根本處理，今賴政府守護主權硬起來，擋了紅統財路，藍、白殊死反抗，抹黑為「獨裁」，內戰早已開始，短兵相接已至近身肉搏的巷戰，民進黨沒有分裂的本錢。

再說國安能妥協嗎？主權能退讓？八二三後綠營是該反省，何以中國國民黨僅贏1席，就能發揮破壞力至如此局面？反觀八年全面執政下，國安被滲透到超出我們的想像；一年來藍、白透過國會政變手段之殘狠，本土政權可有戰鬥意志與謀略？如何深化公民心防，強化敵我意識？如何深入淺出與民眾溝通施政要點？如何強化司法打擊，找到一套應對紅、黑索命的戰略？如何深耕地方基層…該反省的很多，但別劃錯重點去找戰犯。

KMT一向視本土政權為寇讎，在國會也只贏1席，區域選票實質還輸了69萬，但當他們一有機會，窮盡一切手段，不管合法與否，都不會給台派留下一點生機，本質殘狠連美國都明白，所以美國先出手；而擁有行政權的賴政府還在擺斯文？該如何殺伐決斷，在戰場上毫不猶疑地拚搏？

遺憾！綠營內部卻還鎖定沈柏洋、柯建銘等戰犯批鬥，審判防衛者不正中敵人圈套？先民歷經數百年的打拚奮鬥，台灣才得以享有民主果實，古言「守正百年，入邪一朝」，台灣有何本錢縱容共產黨勢力入島入戶統戰？有何底氣，任由五旗意象滲透？甚且醉生夢死得過且過的態度，任紅統立委操弄國會，癱瘓政府？游盈隆等竟還反向批判防衛者「可恥、違反言論自由」，試問國家若被顛覆，還有民主自由？

台灣人要清醒！戰爭已開打，中共透過其代理人行政變之實，記住！對敵人仁慈，就是對自己殘忍。八年全面執政，進入「中華體制」的民進黨，向中間、向淺藍靠，以「綏靖政策」面對深藍，在安撫、妥協下，戰鬥藍更是囂張，舔中、媚中無極限。 眼前是危機也是轉機，八二三挫敗激勵民主進步黨找回在野時的拚搏鬥志。當美國警示藍營政客，民進黨當團結戰鬥，《國安十法》 訴諸輿論，務必推進程序委員會，在立法過程中喚醒公民的國安意識。


（作者為李登輝基金會前副秘書長、雙和罷團志工）

（作者為李登輝基金會前副秘書長、雙和罷團志工）
投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

