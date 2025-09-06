晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》卓揆像「中共宵小」？ 內部紛爭別「中共化」！

2025/09/06 13:30

◎ 李明緯

台灣政壇近日風波不斷，爭議言論層出不窮，然而，台中市長盧秀燕對行政院長卓榮泰的指控，直指其造謠行徑「像中共宵小之輩」，此語一出，不僅引發社會譁然，更值得我們深思：當政治人物在論辯中援引中共的負面形象，背後究竟折射出什麼樣的危機？這不單是口舌之爭，更是對台灣民主體質的一場警鐘，提醒我們在面對內部紛擾時，切莫忘記真正的外部威脅，以及中共如何巧妙利用我們的內耗，來達成其不可告人的戰略目標。這種將內部紛爭「中共化」的現象，正加速侵蝕台灣社會的信任基礎，無形中為外部的認知作戰敞開大門。

台中市長盧秀燕指控行政院長卓榮泰，造謠行徑「像中共宵小之輩」，引發社會譁然，（資料照）台中市長盧秀燕指控行政院長卓榮泰，造謠行徑「像中共宵小之輩」，引發社會譁然，（資料照）

盧市長將卓院長比擬為「中共宵小之輩」，此措辭雖重，卻也無意中點破了中共對台滲透與認知作戰的本質。長年以來，中共不擇手段地透過各種管道散佈假訊息、製造謠言，其目的從來不是為了釐清真相，而是企圖模糊視聽、撕裂台灣社會，進而動搖人民對政府的信任，削弱台灣的民主韌性。當台灣內部政治人物，無論出自何種動機，以造謠、攻訐的方式進行政治鬥爭時，無異於在為中共的認知作戰提供溫床，甚至形塑出與中共行徑如出一轍的負面示範，這讓台灣社會更容易被外來的假訊息所迷惑與分化。

一個團結、堅韌的台灣，是抵禦中共威脅的最有力屏障。然而，當政治人物為了黨派私利，不惜以極端言論相互攻擊，甚至不惜祭出「中共宵小之輩」這類極具貶義且帶有濃厚敵意政治指控時，其結果往往是加劇社會的對立與撕裂。中共最樂見的，便是台灣內部陷入無休止的內耗與爭吵，因為這不僅會分散我們的國防資源與民心士氣，更會讓國際社會對台灣的穩定性產生疑慮。當我們將政治對手比作「中共宵小之輩」，我們正在模糊敵我界線，讓真正的外部敵人得以隱藏在混亂之中，利用我們的內鬨漁翁得利，這對於正努力爭取國際支持的台灣而言，無疑是莫大的傷害。

盧秀反批卓榮泰偷襲別人又沒有勇氣說出來，表現像中共這種「宵小之輩」。（資料照）盧秀反批卓榮泰偷襲別人又沒有勇氣說出來，表現像中共這種「宵小之輩」。（資料照）

身為台灣的政治領袖，肩負的是引導國家前進的重責大任，而非帶頭陷入低層次的政治泥沼。尤其在台灣面臨前所未有的國安挑戰之際，政治人物更應謹言慎行，將國家安全與全民福祉置於黨派利益之上。真正的「中共宵小之輩」是那個企圖併吞台灣、破壞民主自由的極權政權，而不是在台灣民主體制下，無論立場如何對立，依然共享同一片土地的同胞。我們必須堅守民主制度的底線，以理性思辨取代煽動造謠，以公開透明取代暗室操作。唯有政治人物以身作則，展現出超越黨派的格局與捍衛民主的決心，才能凝聚全民共識，築起一道真正堅不可摧的防線，共同面對中共的步步進逼。盧秀燕市長對卓榮泰院長的強烈措辭，無疑再次凸顯了台灣政治環境的緊繃與焦慮。然而，作為一個深知中共惡行的軍事評論員，我更憂心的是，當我們在內部爭執中，無差別地將「中共宵小之輩」的標籤貼給同胞時，無形中削弱了我們對抗真正威脅的警覺與力量。台灣的民主價值與堅韌精神，是我們最寶貴的資產，也是中共最懼怕的弱點。我們必須清醒地意識到，中共利用認知作戰分化台灣社會的策略，正不斷升級。因此，呼籲所有政治人物，在捍衛自身立場的同時，務必將國家利益與全民團結置於首位，避免落入中共分化滲透的陷阱。真正的愛台，是攜手對抗外部威脅，而非在內部互相消耗。

（作者為大學生）

