自由開講》年金改革得來不易 切莫走回頭路

823投票後國民黨立院將啟動年金修法，要讓公教退休人員比照先前警消人員停砍退休金，保留在八成的薪資替代率。銓敘部評估，倘使國民黨年金修法通過，退撫基金將提前在四、五年內破產。會影響到目前在職人員將來的退休金，無法有足夠的財源可以領取。

立法院司法及法制委員會去年底排審「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，藍綠陣營立委劍拔弩張。（資料照）

軍公教退休金在蔡英文執政期間，克服強大的反彈壓力，才順利完成年金改革，減輕國家在公職退休人員退休金的龐大支出，同時解決了退撫基金面臨破產的危機。縱然前人種樹，可讓後人乘涼，但卻不容後人砍樹，讓大家都失去了大樹的依靠。

政府不該只是當散財童子，花錢是很容易，量入為出卻是需要有堅忍的決心，這兩種不同的態度，決定了政治的格局。當年蔡英文總統可以高票連任，顯示大多數的台灣人支持政府的年改制度。國民黨為了選票，自私的政黨利益考量，要修法提高公教人員退休金，置國家財政健全永續不顧。

立法院長韓國瑜日前預告，最快在823罷免投票後啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也提出多項「停砍年金」修法。圖為2016年「支持改革、反對亂改，還給軍公教應有的尊嚴」遊行。（資料照）

倘使一意孤行違背大多數人民的意見，等同是在助長國家的對立與動盪。因為公職人員歷經退休金改革，雖然退休金減少一部分，但退休後領到的退休金，卻還是高於一般的勞工。顯見這是穩健公義的改革，通盤考量到不同族群不同世代的合理生活上的需要。穩健公義的年金改革得來不易，切莫走回頭路操作對立。

（作者為教育人員）

