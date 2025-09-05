晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》思想戰開打！中共以校園為前線攻心台灣學子

2025/09/05 11:30

◎張亞柔

近年來，中共在對台施壓的同時，除了持續以軍事恫嚇、法律戰、經濟制裁等手段打擊台灣，更透過統戰與滲透策略滲入校園，企圖影響下一代的價值觀，瓦解台灣社會的民主共識。最新揭露的案例顯示，台灣多所高中陸續出現以「共產黨」為名的學生社團，甚至組成跨校性的「台灣校際共產黨聯合會」，遍及近40所學校，設有主席、決策委員會與寒暑假定期會議，架構宛如準政治組織。

「台灣校際共產黨聯合會」遍及近40所學校設有主席、決策委員會和獨立委員會，架構宛如準政治組織。（圖擷取自IG）「台灣校際共產黨聯合會」遍及近40所學校設有主席、決策委員會和獨立委員會，架構宛如準政治組織。（圖擷取自IG）

這些社團表面聲稱「與中共無關」，實際上卻高舉共產主義旗號，鼓吹以「民主方式推動共產黨在校內執政」，其背後資金與串連來源未明，極可能成為中共滲透的前哨。專家警告，北京一向擅長利用自由社會的寬鬆環境進行統戰，例如在全球設立孔子學院，以文化交流為名推動政治影響；如今同樣手法正被複製到台灣校園，以影響最具潛力的青年世代。

在法治層面，因台灣憲法保障言論與結社自由，僅憑「共產黨」名義並不足以取締。然而，若涉及境外資金、組織性統戰、或與中國官媒、統戰口徑同步推送訊息，就已超出單純言論表達，成為外部勢力介入民主社會的明顯跡象。

這樣的發展值得高度警惕。青年學子尚處於價值觀建立的階段，若校園成為中共進行思想工作、滲透統戰的實驗場，將直接衝擊台灣社會的民主韌性。更嚴重的是，中共不僅在台灣如此操作，在全球也透過學生組織、獎助金、文化交流與社群媒體進行影響力滲透，逐步形塑有利於北京的輿論環境。

多所國高中內部有共產黨學生組織，教育部表示將進一步了解。（資料照）多所國高中內部有共產黨學生組織，教育部表示將進一步了解。（資料照）

台灣是亞洲民主前線，若連校園空間都無法免於威權滲透，將不僅是台灣的危機，更是國際民主社會的警訊。民主國家應共同關注並抵制中共的滲透模式，協助台灣強化校園防護與青年民主素養教育。唯有公開透明、廣泛揭露與國際合作，才能避免下一代被極權主義誤導，守護台灣與世界的自由價值。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

