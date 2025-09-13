自由開講》經濟寒意擋不住 中共繁華早褪色

◎ 郭索

北京北苑大酒店門前，如今不再只有禮賓車與西裝賓客，傍晚的空氣裡多了烤鴿的香味與排隊人潮。這並非高檔酒店的創意行銷，而是中國經濟寒流下的求生之舉。據《路透社》報導，近幾週至少有15家五星級酒店，包括重慶JW萬豪與武漢漢口希爾頓，紛紛擺出街頭攤位販售脆皮烤鴿、紅燒鴨、小龍蝦等平價美食，以彌補室內餐飲與住宿收入的大幅下滑。

中國五星級大飯店為生存街邊擺攤叫賣食物，圖為北苑大飯店旁，人們聚集在向路人販售食物的攤位附近。（路透檔案照）

消費需求疲軟、企業與公務出差縮減、宴會稀少，加上北京針對公務員與黨員的節約政策禁止多人聚餐、限制酒精消費，直接削弱了高端餐飲的核心客群。北苑大酒店的包廂使用率從滿座降至三分之一，人均消費從2、300元人民幣腰斬至100至150元，即便戶外攤位利潤率雖高於室內餐飲，仍無法抵銷主業虧損。

請繼續往下閱讀...

五星級酒店以每份10元人民幣的低價進軍街頭，憑藉高檔廚房與集中採購優勢，對周邊小店形成明顯衝擊，這在社交平台引發爭議，不少評論認為問題不在酒店擺攤，而在於價格策略對街邊經濟的擠壓效應。經濟學者指出，這現象反映中國正面臨通貨緊縮壓力，高端餐飲必須策略調整才能生存。官方統計顯示，今年6月中國餐飲收入同比僅增長0.9%，住宿業上半年利潤更暴跌92.9%，消費者普遍收緊荷包，一位購買烤叉燒的顧客直言「收入不夠」而減少入住高級酒店。

重慶江河假日酒店市場經理沈秋雅更直白地說，「生存最重要，面子不值一提」。五星級酒店走向街頭，挑戰了高端品牌的固有形象，也揭示了經濟下行時頂端市場的脆弱現實。對品牌而言，降維競爭或許能在短期內換取現金流與曝光，但若經濟環境長期不振，過去依賴高價宴席與公務消費支撐的模式恐難再現。當連最具象徵意義的高端服務業者都不得不走下神壇，與小販搶同一批顧客時，這不僅是餐飲業的轉折點，更是一個警示：經濟寒意已滲入社會每一層，昔日的繁華正在被迫褪色。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法