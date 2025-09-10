自由開講》建構無人船艇國家隊 打造「護台海盾」

◎ 蘇緯政

夜幕下的海面，數艘高速艇貼浪疾駛，沒有艦橋、沒有船員，卻能自主規劃航道、精準執行任務。這不再是科幻場景，而是全球海防的真實樣貌。從黑海到南海，無人船艇正重塑海上力量，也推動國防與產業轉型。

烏克蘭國家安全局（SBU）曾公布使用新款自殺無人艇襲擊克里米亞大橋的影片，並披露先前遭攻擊的俄海軍登陸艦與油輪，都是這款無人艇的「戰果」。（路透檔案照）

以俄烏戰爭為例，烏克蘭利用低成本、高速的無人船艇多次迫使俄羅斯黑海艦隊撤離部分港口，驗證「以小搏大」的不對稱作戰優勢。美國、澳洲、紐西蘭等國積極開發風能與太陽能驅動的長航時無人船艇，應用於海象監測、港口巡邏、漁業監控與人道援助，顯示低耗能、長續航與模組化設計已成趨勢。

無人船艇具備長航時、高載重或匿蹤等特性，能執行監偵、反潛、布雷、電子戰等任務，若結合蜂群戰術或多軸攻擊，不僅能壓制敵方防禦，亦能迅速應對巡防與突發狀況。

對四面環海的台灣而言，無人船艇不僅是保衛海疆的「護台海盾」，更可結合半導體、資通訊、AI、IC設計、精密製造與造船工程等科技優勢，帶動產業升級，打造自主供應鏈與出口競爭力，成為新的「護國群山」。

筆者建議，政府應加速推動無人船艇的整體戰略佈局，建立國家級研發中心並規劃專用試驗海域。同時，導入AI與自動化生產，縮短從研發到量產的時程，並採取開放介面與模組化設計，提升零組件即用性並降低維護成本。此外，應強化抗干擾及資安防護，確保通訊安全與導航穩定，並善用軍民合作，應用於離岸風電設施巡檢、港灣安檢、漁業監測、海洋科研及災害勘查等領域。應擴大補助學術界相關研究計畫，並鼓勵大專院校開設無人船艇設計、AI應用、海洋工程等多元課程，培育跨領域專業人才，且應深化國際技術與市場合作，厚植創新能量，拓展外銷商機。

雷虎科技「海鯊800」無人艇與沱江級巡邏艦同框。（資料照）

台灣需要的不是幾艘試驗船艇，而是一支可快速量產、具戰力的「無人船艇國家隊」，串連設計、製造、測試與後勤的完整產業鏈，確保關鍵技術與生產能力掌握在自己手中，落實國防自主，平時穩固海域安全，戰時迅速嚇阻威脅。當國產無人船艇編隊破浪馳騁時，將象徵我們守護台灣的決心與能力。唯有打造「護台海盾」，國家才能破浪前行、永續發展。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

