自由開講》美判共諜終身監禁 台灣卻輕判

◎ 愚工

《美國之音》報導，聯邦陪審團8月20日判定美國海軍士官魏金超（Jinchao Wei）的間諜罪名成立。魏金超又名派翠克·魏（Patrick Wei），他於2023年8月以間諜罪被捕，被控向中國情報人員出售敏感國防資訊，換取了1.2萬美元，當時他是現役軍人。他將面臨終身監禁。今年25歲的魏金超出生在中國，是歸化入籍的美國公民。他還被控犯有四項以欺詐手段歸化獲得美國公民身份的罪行，陪審團裁決其中三項罪名成立，一項不成立。

美國海軍士官魏金超（Jinchao Wei）是歸化入籍的美國公民，被控向中國情報人員出售敏感國防資訊，換取了1.2萬美元，間諜罪名成立。（取自X平台）

魏金超的華裔身分再度佐證華裔是中共發展諜報工作的首選目標，重要原因是華裔在中國或多或少有一些親戚及血緣關係，中共挾持他們用來威脅利誘及勒索其設定的目標人選。中共亦用同樣手段對付流亡海外的異議分子。

香港《內幕》雜誌稱，中國國家安全部通常以新華社、中國人民對外友好協會、中國國際交流協會、中國國際友誼促進會、中國國際人才交流協會、中國國際旅行社、中華貿易公司、深圳振華賓館作為其掩護機構。習近平出任中共中央總書記後，倡議公安機關國際化。隨後，中華人民共和國各省市的公安局在海外設立了「海外110」平臺，從事騷擾與噤聲中國異議人士、收集情報等活動。

在加州洛杉磯北方的文杜拉郡（Ventura County）海軍基地。（美聯社檔案照）

公開資料顯示，在台中配高達36萬人，筆者相信絕大多數的中配都是為了真正的愛情遠嫁台灣，像中資電影《潛伏》描述的假面夫妻到台灣來當間諜的絕無僅有，但就怕一顆老鼠屎壞了一鍋粥，台灣有多少魏金超？吾人固然無須草木皆兵，但也得注意真人扮成草木，伺機而動。此外，魏金超將面臨終身監禁，但在台灣中共間諜卻大多輕判，令人扼腕。

（作者為從商）



